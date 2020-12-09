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Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря
Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря
Совета министров иностранных дел СНГ на заседании 10 декабря в режиме видеоконференции обсудит совместные действия по преодолению последствий пандемии... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:34
2020-12-09T16:34
2020-12-09T16:48
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совета министров иностранных дел СНГ на заседании 10 декабря в режиме видеоконференции обсудит совместные действия по преодолению последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.В текущем году председательство в СНГ осуществляет Узбекистан.Также планируется рассмотреть проект обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, и принять план многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год."Министры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В привязке к отмечаемому в этом году 75-летию основания ООН особое внимание будет уделено центральной роли всемирной Организации в современном мире", - добавили в МИД РФ.Кроме того, участники встречи рассмотрят проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Совета министров иностранных дел СНГ
на заседании 10 декабря в режиме видеоконференции обсудит совместные действия по преодолению последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.
В текущем году председательство в СНГ осуществляет Узбекистан.
"Участники встречи обсудят широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия в формате СНГ с акцентом на совместные действия по преодолению негативных последствий распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Также планируется рассмотреть проект обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, и принять план многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год.
"Министры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В привязке к отмечаемому в этом году 75-летию основания ООН
особое внимание будет уделено центральной роли всемирной Организации в современном мире", - добавили в МИД РФ.
Кроме того, участники встречи рассмотрят проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.
"Ряд одобренных по итогам СМИД документов будет внесен в повестку дня заседания Совета глав государств СНГ 18 декабря 2020 года", - сообщили в МИД РФ.