https://ria.ru/20201209/sng-1588449646.html

Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря

Совет глав государств СНГ состоится 18 декабря

Совета министров иностранных дел СНГ на заседании 10 декабря в режиме видеоконференции обсудит совместные действия по преодолению последствий пандемии... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:34

2020-12-09T16:34

2020-12-09T16:48

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Совета министров иностранных дел СНГ на заседании 10 декабря в режиме видеоконференции обсудит совместные действия по преодолению последствий пандемии коронавируса, говорится в сообщении МИД РФ.В текущем году председательство в СНГ осуществляет Узбекистан.Также планируется рассмотреть проект обновленной Концепции дальнейшего развития СНГ, определяющей основные направления сотрудничества на среднесрочную перспективу, и принять план многоуровневых межмидовских консультаций на 2021 год."Министры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам. В привязке к отмечаемому в этом году 75-летию основания ООН особое внимание будет уделено центральной роли всемирной Организации в современном мире", - добавили в МИД РФ.Кроме того, участники встречи рассмотрят проекты решений, направленных на углубление партнерских связей в культурно-гуманитарной, правоохранительной и других сферах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201208/1588201380.html

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