https://ria.ru/20201209/skvazhina-1588328654.html

В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области

В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области

Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:51

2020-12-09T07:51

2020-12-09T07:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

грачевский район

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в 5 километрах от села Таллы Грачевского района.Добавляется, что к ликвидации привлечено 50 человек и 14 единиц техники. Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская спецлаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области".

https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html

москва

грачевский район

оренбургская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, грачевский район, оренбургская область, происшествия