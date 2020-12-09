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В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:51
2020-12-09T07:51
2020-12-09T07:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
грачевский район
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.Ранее сообщалось, что возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в 5 километрах от села Таллы Грачевского района.Добавляется, что к ликвидации привлечено 50 человек и 14 единиц техники. Для контроля экологической обстановки на место пожара выехала Бузулукская спецлаборатория обеспечения государственного экологического надзора ГБУ "Экологическая служба Оренбургской области".
https://ria.ru/20201107/neft-1583543834.html
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грачевский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, грачевский район, оренбургская область, происшествия