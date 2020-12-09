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В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина
В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.12.2020
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
грачевский район
оренбургская область
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2, сообщает МЧС России.Это в пяти километрах от села Таллы Грачевского района. На место выехали спасатели. По предварительным данным, пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице.Угрозы населенным пунктам нет.
россия
москва
грачевский район
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Газовый фонтан буровой скважины горит в Оренбургской области
Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров. Видео с места от ГУМЧС. На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины на площади 100 кв.м Высота факела - 25 метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Угроза населенным пунктам отсутствует. По предварительной информации пострадал 1 человек.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, грачевский район, оренбургская область, происшествия

В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина

07:10 09.12.2020 (обновлено: 08:50 09.12.2020)
 
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2, сообщает МЧС России.
Это в пяти километрах от села Таллы Грачевского района. На место выехали спасатели.
По предварительным данным, пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице.
Угрозы населенным пунктам нет.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваГрачевский районОренбургская областьПроисшествия
 
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