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В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина

В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина

В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2, сообщает МЧС России. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:10

2020-12-09T07:10

2020-12-09T08:50

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

грачевский район

оренбургская область

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Оренбургской области загорелась нефтяная скважина Таллинского месторождения — 2, сообщает МЧС России.Это в пяти километрах от села Таллы Грачевского района. На место выехали спасатели. По предварительным данным, пострадал один человек. Сейчас он находится в больнице.Угрозы населенным пунктам нет.

россия

москва

грачевский район

оренбургская область

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2020

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Газовый фонтан буровой скважины горит в Оренбургской области Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров. Видео с места от ГУМЧС. На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины на площади 100 кв.м Высота факела - 25 метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Угроза населенным пунктам отсутствует. По предварительной информации пострадал 1 человек. 2020-12-09T07:10 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, грачевский район, оренбургская область, происшествия