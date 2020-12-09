https://ria.ru/20201209/shveytsariya-1588033075.html

Процедура выборов президента Швейцарии

Процедура выборов президента Швейцарии

Главой государства в традиционном смысле в Швейцарии является Федеральный совет. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T00:17

2020-12-09T00:17

2020-12-09T00:17

швейцария

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588035798_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_d280522ba2b2ceb3937fe5e4f4b61bfb.jpg

Главой государства в традиционном смысле в Швейцарии является Федеральный совет.В соответствии со статьей 175 Конституции, он состоит из семи равноправных членов и избирается Федеральным собранием (парламентом) сроком на четыре года. Федеральный президент Швейцарии является "первым среди равных" (primus inter pares).Он председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров. Федеральный президент представляет Федеральный совет в стране и за рубежом, курирует отношения между Конфедерацией и кантонами.В XIX веке должность федерального президента считалась наградой особо уважаемым членам Федерального совета, менее влиятельным членам правительства редко удавалось занять пост. В настоящее время федеральный президент Швейцарии избирается парламентом из членов Федерального совета сроком на один год. Переизбрание на следующий год исключено. Федеральный президент также не может быть избран вице-президентом на следующий год. Одновременно с президентом выбирается вице-президент. Вице-президент исполняет президентские обязанности, когда президент не может этого делать. Федеральный совет может также наделить вице-президента некоторыми президентскими полномочиями.Согласно неписаному правилу, президент и вице-президент избираются одновременно по принципу старшинства. Сначала член Федерального совета избирается вице-президентом, а через год – Федеральным президентом. Выборы проводятся в среду второй недели зимней сессии в декабре.Федеральный президент и вице-президент избираются один за другим на тайном голосовании, в котором принимают участие члены обеих палат парламента.После заполнения бюллетени собираются специальными лицами, которые затем проводят подсчет голосов.Победителем является кандидат, набравший более половины действительных голосов. Избранный президент вступает в должность 1 января и освобождает ее 31 декабря этого же календарного года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

швейцария, справки