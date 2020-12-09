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Процедура выборов президента Швейцарии
Процедура выборов президента Швейцарии
Главой государства в традиционном смысле в Швейцарии является Федеральный совет. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:17
2020-12-09T00:17
2020-12-09T00:17
швейцария
справки
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Главой государства в традиционном смысле в Швейцарии является Федеральный совет.В соответствии со статьей 175 Конституции, он состоит из семи равноправных членов и избирается Федеральным собранием (парламентом) сроком на четыре года. Федеральный президент Швейцарии является "первым среди равных" (primus inter pares).Он председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров. Федеральный президент представляет Федеральный совет в стране и за рубежом, курирует отношения между Конфедерацией и кантонами.В XIX веке должность федерального президента считалась наградой особо уважаемым членам Федерального совета, менее влиятельным членам правительства редко удавалось занять пост. В настоящее время федеральный президент Швейцарии избирается парламентом из членов Федерального совета сроком на один год. Переизбрание на следующий год исключено. Федеральный президент также не может быть избран вице-президентом на следующий год. Одновременно с президентом выбирается вице-президент. Вице-президент исполняет президентские обязанности, когда президент не может этого делать. Федеральный совет может также наделить вице-президента некоторыми президентскими полномочиями.Согласно неписаному правилу, президент и вице-президент избираются одновременно по принципу старшинства. Сначала член Федерального совета избирается вице-президентом, а через год – Федеральным президентом. Выборы проводятся в среду второй недели зимней сессии в декабре.Федеральный президент и вице-президент избираются один за другим на тайном голосовании, в котором принимают участие члены обеих палат парламента.После заполнения бюллетени собираются специальными лицами, которые затем проводят подсчет голосов.Победителем является кандидат, набравший более половины действительных голосов. Избранный президент вступает в должность 1 января и освобождает ее 31 декабря этого же календарного года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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швейцария, справки
Главой государства в традиционном смысле в Швейцарии является Федеральный совет
.
В соответствии со статьей 175 Конституции, он состоит
из семи равноправных членов и избирается Федеральным собранием (парламентом) сроком на четыре года.
Федеральный президент Швейцарии является "первым среди равных
" (primus inter pares).
Он председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров. Федеральный президент представляет Федеральный совет в стране и за рубежом, курирует отношения между Конфедерацией и кантонами.
В XIX веке должность федерального президента считалась наградой
особо уважаемым членам Федерального совета, менее влиятельным членам правительства редко удавалось занять пост.
В настоящее время федеральный президент Швейцарии избирается парламентом
из членов Федерального совета сроком на один год. Переизбрание на следующий год исключено. Федеральный президент также не может быть избран вице-президентом на следующий год.
Одновременно с президентом выбирается вице-президент. Вице-президент исполняет президентские обязанности, когда президент не может этого делать. Федеральный совет может также наделить вице-президента некоторыми президентскими полномочиями.
Согласно неписаному правилу, президент и вице-президент избираются одновременно
по принципу старшинства. Сначала член Федерального совета избирается вице-президентом, а через год – Федеральным президентом.
Выборы проводятся
в среду второй недели зимней сессии в декабре.
Федеральный президент и вице-президент избираются один за другим на тайном голосовании, в котором принимают участие члены обеих палат парламента.
После заполнения бюллетени собираются специальными лицами, которые затем проводят подсчет голосов.
Победителем является кандидат, набравший более половины действительных голосов.
Избранный президент вступает в должность 1 января и освобождает ее 31 декабря этого же календарного года.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников