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Сервал: воспитание "бэби-леопарда" в домашних условиях
Сервал: воспитание "бэби-леопарда" в домашних условиях
Сервал – одна из самый редких пород домашних котов. Об особенностях его содержания и секретах дрессировки – в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:13
2020-12-09T18:17
россия
кошки
домашние животные
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сервал – одна из самый редких пород домашних котов. Об особенностях его содержания и секретах дрессировки – в материале РИА Новости.Описание породы и внешний вид сервалаГрациозный хищник обладает крупным туловищем, маленькой головой, большими несуразными ушами и миндалевидными светлыми глазами. Широкий нос сервала делает его похожим на гепарда. Из-за пары черных полос на мордочке кажется, что у кота всегда грустный вид.Мощные лапы дают сервалу возможность развить скорость до 80 километров в час и прыгать до 3 метров в высоту. Хвост у зверя довольно толстый и относительно короткий - 27-40 сантиметров. Так было задумано природой - чтобы не мешал охотиться.Шерсть у африканских ушастых котов короткая, но густая и шелковистая на ощупь. Цвет ее песочный с черными пятнами, которые на спине сливаются в полосы.Длина тела сервала - 60-100 сантиметров, вес - в пределах 10-18 килограммов.Хищник считается одним из самых редких домашних любимцев. В питомниках сервалов цена уже много лет продолжает оставаться высокой.- Стоимость таких животных достигает 500 тысяч рублей, - рассказала РИА Новости эксперт международной категории по всем породам Всемирной федерации кошек Людмила Сапункова.Средняя продолжительность жизни сервалов в неволе – примерно 20 лет. В естественной среде – 10.История происхожденияРодиной экзотического кота с большими ушами считаются леса на территории экваториальной и южной Африки, где они проживают до сих пор. Также изредка этих хищников можно встретить в Алжире, Марокко. Много сервалов и в Танзании, а именно - в кратере Нгоро-Нгоро. Там на 100 квадратных километрах проживает примерно 40 особей.Из-за окраса сервалов в Африке их часто называют "бэби-леопард" или "африканский леопард". Именуют хищников и кустарниковой кошкой, так как изначально они жили в зарослях около воды.Со временем людям удалось приручить этих зверей, и с конца XIX века в Европе их стали считать домашними животными. При этом дикие особи все еще продолжают гулять на свободе, хотя их численность и сильно сократилась. Причиной тому стало охота браконьеров. Они убивали экзотических кошек из-за привлекательной пятнистой шубки.ХарактерОдомашненный африканский сервал прекрасно живет как в частном доме, так и в обычной квартире. Чтобы завоевать любовь такого котенка, важно быть внимательным и ласковым. Также этот хищник прекрасно дружит с другими питомцами – собаками и кошками. А вот птиц и грызунов рядом с диким котом лучше не селить, так как они для него являются добычей.Не стоит покупать сервала, если в доме есть маленькие дети. Неосторожное обращение с котом может причинить ему боль, на которую он отреагирует с агрессией.Гостей кустарниковый кот опасается, прячется от них. Не нужно заставлять сервала проявлять дружелюбие. Когда питомец привыкнет к чужакам, то сам к ним подойдет.Уход и содержаниеХищник, пусть и одомашненный, любит висеть на шторах, прыгать по полкам. Нужно учесть это и обезопасить сервала и жилище. Также взрослый кот-африканец инстинктивно будет метить территорию, потому, если вы не планируете разведение, стоит позаботиться о кастрации самца в 7-8 месяцев и стерилизации самки в возрасте до 1 года.Питомец этой породы очень игрив и требует большого количества игрушек, которые будет драть и кусать. Можно купить котенку любые кошачьи игрушки, а вот по мере взросления сервала их нужно заменить на собачьи. Они крупнее, а значит, не попадут в дыхательные пути хвостатого друга.В дикой природе сервалы любят воду, ловят рыбу, потому домашней особи, скорее всего, придутся во вкусу банные процедуры. Их можно проводить раз в неделю. С такой же частотой нужно чистить уши, протирать глаза и вычесывать шерсть любимца.Прогулки на свежем воздухе очень полезны для активного сервала. Кошку можно выгуливать на поводке. Воспитанного питомца также можно отпускать побегать и без привязи, но на частном дворе и под наблюдением.Обучение и дрессировкаКоты породы сервал очень умные и верные, как собаки. Они с энтузиазмом будут учится приносить игрушку или палку. При воспитании ни в коем случае нельзя кричать и применять грубую силу, кошка может этого не простить.Также не стоит играть с котенком руками или ногами. Когда он вырастет, то будет считать их игрушками: царапать, прикусывать или нападать из "засады".Поскольку сервалы довольно активны, важно с детства приучить их к поводку и ошейнику. Сначала их надевают в ослабленном состоянии, но со временем затягивают как положено. В ошейнике с прицепленным поводком кота нельзя оставлять одного. Это грозит удушением.Здоровье и болезниКустарниковый кот - подвижный и крепкий хищник. Однако лучше не допускать, чтобы котята сервала прыгали с высоты. Пока они маленькие, у них очень хрупкие конечности, потому велика вероятность получения травм.Часто у африканских кошек бывают проблемы со стулом. Если диарея у сервала продолжается в течение дня, нужно срочно отвезти питомца к ветеринару.Кроме того, важно соблюдать график вакцинации сервала, но при этом прививка не должна содержать активных вирусов. Это может грозить серьезными осложнениями и даже летальным исходом.Образ жизни и питаниеДикие сервалы охотятся ночью. В естественной среде они едят зайцев, птиц, грызунов, а иногда и небольших антилоп. Это один из самых эффективных хищников: более 50% его охот заканчиваются поимкой добычи. Для сравнения, у львов - всего 30% успешных исходов.Содержание в неволе не должно нарушать природный рацион сервала. Домашнее питание должно включать сырое мясо, кости, птицу, сырые перепелиные яйца, субпродукты, а также витаминно-минеральные добавки. По возможности стоит давать коту кормовых грызунов и лягушек. А вот сырую свинину хищнику есть нельзя, также как соль и перец.В суточную порцию должно входить 0,6-1,3 килограмма мяса. Взрослого питомца необходимо кормить один раз в день, котят до полугода – два раза.Также сервалам устраивают разгрузочный день один раз в две недели. При этом важно давать питьевую воду.РазмножениеВ природе сервал спаривается с самкой своего вида, а вот одомашненное животное может вязаться и с каракалами, и с обычными кошками. Половозрелым африканский кот становится к полутора годам.Рожают самки сервалов 2 раза в год. Кошки вынашивают потомство до 75 дней. В одном помете может появиться на свет до 3 котят.
https://ria.ru/20201208/karakal-1588300221.html
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россия, кошки, домашние животные

Сервал: воспитание "бэби-леопарда" в домашних условиях

18:13 09.12.2020 (обновлено: 18:17 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСервал в зоопарке санатория "Октябрьский" в Сочи
Сервал в зоопарке санатория Октябрьский в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сервал – одна из самый редких пород домашних котов. Об особенностях его содержания и секретах дрессировки – в материале РИА Новости.

Описание породы и внешний вид сервала

Грациозный хищник обладает крупным туловищем, маленькой головой, большими несуразными ушами и миндалевидными светлыми глазами. Широкий нос сервала делает его похожим на гепарда. Из-за пары черных полос на мордочке кажется, что у кота всегда грустный вид.
Мощные лапы дают сервалу возможность развить скорость до 80 километров в час и прыгать до 3 метров в высоту. Хвост у зверя довольно толстый и относительно короткий - 27-40 сантиметров. Так было задумано природой - чтобы не мешал охотиться.
Шерсть у африканских ушастых котов короткая, но густая и шелковистая на ощупь. Цвет ее песочный с черными пятнами, которые на спине сливаются в полосы.
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Длина тела сервала - 60-100 сантиметров, вес - в пределах 10-18 килограммов.
Хищник считается одним из самых редких домашних любимцев. В питомниках сервалов цена уже много лет продолжает оставаться высокой.
- Стоимость таких животных достигает 500 тысяч рублей, - рассказала РИА Новости эксперт международной категории по всем породам Всемирной федерации кошек Людмила Сапункова.
Средняя продолжительность жизни сервалов в неволе – примерно 20 лет. В естественной среде – 10.

История происхождения

Родиной экзотического кота с большими ушами считаются леса на территории экваториальной и южной Африки, где они проживают до сих пор. Также изредка этих хищников можно встретить в Алжире, Марокко. Много сервалов и в Танзании, а именно - в кратере Нгоро-Нгоро. Там на 100 квадратных километрах проживает примерно 40 особей.
Из-за окраса сервалов в Африке их часто называют "бэби-леопард" или "африканский леопард". Именуют хищников и кустарниковой кошкой, так как изначально они жили в зарослях около воды.
Со временем людям удалось приручить этих зверей, и с конца XIX века в Европе их стали считать домашними животными. При этом дикие особи все еще продолжают гулять на свободе, хотя их численность и сильно сократилась. Причиной тому стало охота браконьеров. Они убивали экзотических кошек из-за привлекательной пятнистой шубки.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКот сервал (кустарниковый кот) по кличке Шкода в Приморском сафари-парке.
Кот сервал
1 из 3
Кот сервал (кустарниковый кот) по кличке Шкода в Приморском сафари-парке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКот сервал (кустарниковый кот) по кличке Шкода в Приморском сафари-парке.
Кот сервал
2 из 3
Кот сервал (кустарниковый кот) по кличке Шкода в Приморском сафари-парке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© Fotolia / FarinozaСервал
Сервал
3 из 3
Сервал
© Fotolia / Farinoza
1 из 3
Кот сервал (кустарниковый кот) по кличке Шкода в Приморском сафари-парке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 3
Кот сервал (кустарниковый кот) по кличке Шкода в Приморском сафари-парке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 3
Сервал
© Fotolia / Farinoza

Характер

Одомашненный африканский сервал прекрасно живет как в частном доме, так и в обычной квартире. Чтобы завоевать любовь такого котенка, важно быть внимательным и ласковым. Также этот хищник прекрасно дружит с другими питомцами – собаками и кошками. А вот птиц и грызунов рядом с диким котом лучше не селить, так как они для него являются добычей.
Не стоит покупать сервала, если в доме есть маленькие дети. Неосторожное обращение с котом может причинить ему боль, на которую он отреагирует с агрессией.
Гостей кустарниковый кот опасается, прячется от них. Не нужно заставлять сервала проявлять дружелюбие. Когда питомец привыкнет к чужакам, то сам к ним подойдет.

Уход и содержание

Хищник, пусть и одомашненный, любит висеть на шторах, прыгать по полкам. Нужно учесть это и обезопасить сервала и жилище. Также взрослый кот-африканец инстинктивно будет метить территорию, потому, если вы не планируете разведение, стоит позаботиться о кастрации самца в 7-8 месяцев и стерилизации самки в возрасте до 1 года.
Питомец этой породы очень игрив и требует большого количества игрушек, которые будет драть и кусать. Можно купить котенку любые кошачьи игрушки, а вот по мере взросления сервала их нужно заменить на собачьи. Они крупнее, а значит, не попадут в дыхательные пути хвостатого друга.
В дикой природе сервалы любят воду, ловят рыбу, потому домашней особи, скорее всего, придутся во вкусу банные процедуры. Их можно проводить раз в неделю. С такой же частотой нужно чистить уши, протирать глаза и вычесывать шерсть любимца.
Прогулки на свежем воздухе очень полезны для активного сервала. Кошку можно выгуливать на поводке. Воспитанного питомца также можно отпускать побегать и без привязи, но на частном дворе и под наблюдением.
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Обучение и дрессировка

Коты породы сервал очень умные и верные, как собаки. Они с энтузиазмом будут учится приносить игрушку или палку. При воспитании ни в коем случае нельзя кричать и применять грубую силу, кошка может этого не простить.
Также не стоит играть с котенком руками или ногами. Когда он вырастет, то будет считать их игрушками: царапать, прикусывать или нападать из "засады".
Поскольку сервалы довольно активны, важно с детства приучить их к поводку и ошейнику. Сначала их надевают в ослабленном состоянии, но со временем затягивают как положено. В ошейнике с прицепленным поводком кота нельзя оставлять одного. Это грозит удушением.

Здоровье и болезни

Кустарниковый кот - подвижный и крепкий хищник. Однако лучше не допускать, чтобы котята сервала прыгали с высоты. Пока они маленькие, у них очень хрупкие конечности, потому велика вероятность получения травм.
Часто у африканских кошек бывают проблемы со стулом. Если диарея у сервала продолжается в течение дня, нужно срочно отвезти питомца к ветеринару.
Кроме того, важно соблюдать график вакцинации сервала, но при этом прививка не должна содержать активных вирусов. Это может грозить серьезными осложнениями и даже летальным исходом.
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Образ жизни и питание

Дикие сервалы охотятся ночью. В естественной среде они едят зайцев, птиц, грызунов, а иногда и небольших антилоп. Это один из самых эффективных хищников: более 50% его охот заканчиваются поимкой добычи. Для сравнения, у львов - всего 30% успешных исходов.
Содержание в неволе не должно нарушать природный рацион сервала. Домашнее питание должно включать сырое мясо, кости, птицу, сырые перепелиные яйца, субпродукты, а также витаминно-минеральные добавки. По возможности стоит давать коту кормовых грызунов и лягушек. А вот сырую свинину хищнику есть нельзя, также как соль и перец.
В суточную порцию должно входить 0,6-1,3 килограмма мяса. Взрослого питомца необходимо кормить один раз в день, котят до полугода – два раза.
Также сервалам устраивают разгрузочный день один раз в две недели. При этом важно давать питьевую воду.
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Размножение

В природе сервал спаривается с самкой своего вида, а вот одомашненное животное может вязаться и с каракалами, и с обычными кошками. Половозрелым африканский кот становится к полутора годам.
- Возраст для вязки у сервалов наступает поздно, так как эта порода очень близка к своему дикому собрату. Подобных кошек в России очень мало, буквально единицы, и для поиска партнера часто приходится выезжать в другие регионы, - отметила Людмила Сапункова.
Рожают самки сервалов 2 раза в год. Кошки вынашивают потомство до 75 дней. В одном помете может появиться на свет до 3 котят.
 
Россиякошкидомашние животные
 
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