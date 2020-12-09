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Санта довел ребенка до слез
Санта довел ребенка до слез
Ребенок расплакался из-за отказала Санта-Клауса подарить ему игрушечное оружие. Об это написала мать ребенка в Facebook. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:59
2020-12-09T16:59
2020-12-09T17:25
санта-клаус
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ребенок расплакался из-за отказала Санта-Клауса подарить ему игрушечное оружие. Об это написала мать ребенка в Facebook.Как рассказала женщина, заполучить на Рождество игрушечное пластмассовое ружье было мечтой ее сына, но игравший Санту в торговом центре актер не поддержал его желание. Не выдержав такой несправедливости, ребенок расплакался.В комментариях под постом возмущенной мамы сотни неравнодушных пользователей встали на сторону ребенка и обвинили человека в костюме Санта-Клауса в том, что он испортил мальчику праздник. Руководство торгового центра, в котором произошел инцидент, решило загладить свою вину. По словам женщины, позже они прислали уже другого Санту к дому обиженной семьи. Тот извинился и подарил ребенку желаемую игрушку.
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санта-клаус, происшествия
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Ребенок расплакался из-за отказала Санта-Клауса подарить ему игрушечное оружие. Об это написала мать ребенка в Facebook
.
Как рассказала женщина, заполучить на Рождество игрушечное пластмассовое ружье было мечтой ее сына, но игравший Санту в торговом центре актер не поддержал его желание. Не выдержав такой несправедливости, ребенок расплакался.
В комментариях под постом возмущенной мамы сотни неравнодушных пользователей встали на сторону ребенка и обвинили человека в костюме Санта-Клауса в том, что он испортил мальчику праздник.
Руководство торгового центра, в котором произошел инцидент, решило загладить свою вину. По словам женщины, позже они прислали уже другого Санту к дому обиженной семьи. Тот извинился и подарил ребенку желаемую игрушку.