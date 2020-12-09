https://ria.ru/20201209/santa-1588457052.html

Санта довел ребенка до слез

Санта довел ребенка до слез

Ребенок расплакался из-за отказала Санта-Клауса подарить ему игрушечное оружие. Об это написала мать ребенка в Facebook. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:59

2020-12-09T16:59

2020-12-09T17:25

санта-клаус

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Ребенок расплакался из-за отказала Санта-Клауса подарить ему игрушечное оружие. Об это написала мать ребенка в Facebook.Как рассказала женщина, заполучить на Рождество игрушечное пластмассовое ружье было мечтой ее сына, но игравший Санту в торговом центре актер не поддержал его желание. Не выдержав такой несправедливости, ребенок расплакался.В комментариях под постом возмущенной мамы сотни неравнодушных пользователей встали на сторону ребенка и обвинили человека в костюме Санта-Клауса в том, что он испортил мальчику праздник. Руководство торгового центра, в котором произошел инцидент, решило загладить свою вину. По словам женщины, позже они прислали уже другого Санту к дому обиженной семьи. Тот извинился и подарил ребенку желаемую игрушку.

https://ria.ru/20201208/otvet-1588232895.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санта-клаус, происшествия