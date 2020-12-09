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В Крыму призвали Германию "проснуться" и снять антироссийские санкции
В Крыму призвали Германию "проснуться" и снять антироссийские санкции
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал закономерным процессом и неизбежным явлением провал... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:00
2020-12-09T18:36
россия
юрий гемпель
германия
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал закономерным процессом и неизбежным явлением провал санкционной политики западных стран в отношении России и призвал Германию "проснуться".Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы, добавив, что санкционная политика провалилась. Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии."Это закономерный процесс и неизбежное явление. Санкционная политика не привела к тем результатам, которые ждали их зачинщики. Запугать Россию невозможно, экономически загнать в угол – тоже бесполезно. Нужно договариваться и снимать санкции, так как они в первую очередь вредят бизнесу самой Германии", - сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, санкции для России оказались по факту не более чем сотрясанием воздуха, при этом западные страны потеряли перспективные российские рынки сбыта своей продукции."Германия первая должна проснуться и выступить за снятие западных санкций против России", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201208/krym-1588131800.html
https://ria.ru/20201203/krym-1587555906.html
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россия, юрий гемпель, германия, республика крым, в мире

В Крыму призвали Германию "проснуться" и снять антироссийские санкции

18:00 09.12.2020 (обновлено: 18:36 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал закономерным процессом и неизбежным явлением провал санкционной политики западных стран в отношении России и призвал Германию "проснуться".
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель в беседе с RT DE раскритиковал санкционную политику Берлина в отношении Москвы, добавив, что санкционная политика провалилась. Парламентарий считает, что ограничительные меры нанесли ущерб не только России, но и самой Германии.
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"Это закономерный процесс и неизбежное явление. Санкционная политика не привела к тем результатам, которые ждали их зачинщики. Запугать Россию невозможно, экономически загнать в угол – тоже бесполезно. Нужно договариваться и снимать санкции, так как они в первую очередь вредят бизнесу самой Германии", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, санкции для России оказались по факту не более чем сотрясанием воздуха, при этом западные страны потеряли перспективные российские рынки сбыта своей продукции.
"Германия первая должна проснуться и выступить за снятие западных санкций против России", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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