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Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
Более 96 тысяч москвичей привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:39
2020-12-09T12:39
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 96 тысяч москвичей привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.Руководитель главконтроля напомнил, что самоизоляция заболевших граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

12:39 09.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
Люди в защитных масках на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 96 тысяч москвичей привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"С целью обеспечения безопасности жителей столицы, а также предотвращения распространения COVID-19, непрерывно осуществляется контроль за соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 96 тысяч граждан", - сообщил Данчиков.
Руководитель главконтроля напомнил, что самоизоляция заболевших граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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