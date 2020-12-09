Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на станции Московского метрополитена
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 96 тысяч москвичей привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
"С целью обеспечения безопасности жителей столицы, а также предотвращения распространения COVID-19, непрерывно осуществляется контроль за соблюдением заболевшими гражданами режима обязательной самоизоляции. Всего за период действия режима повышенной готовности к административной ответственности за нарушение режима обязательной самоизоляции было привлечено свыше 96 тысяч граждан", - сообщил Данчиков.
Руководитель главконтроля напомнил, что самоизоляция заболевших граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.
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