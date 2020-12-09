https://ria.ru/20201209/samoizolyatsiya-1588385893.html

Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Более 96 тысяч москвичей оштрафовали за нарушение самоизоляции

Более 96 тысяч москвичей привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:39

2020-12-09T12:39

2020-12-09T12:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Более 96 тысяч москвичей привлечены к ответственности за нарушение режима самоизоляции за период действия режима повышенной готовности, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.Руководитель главконтроля напомнил, что самоизоляция заболевших граждан является обязательным условием эффективного противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество