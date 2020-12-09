https://ria.ru/20201209/ruzhya-1588426051.html

В ЛНР обвинили силовиков в тестировании радиоэлектронных ружей в Донбассе

В ЛНР обвинили силовиков в тестировании радиоэлектронных ружей в Донбассе

Украинские силовики начали тестировать в Донбассе радиоэлектронные ружья иностранного производства, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:45

2020-12-09T14:45

2020-12-09T14:45

михаил филипоненко

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики начали тестировать в Донбассе радиоэлектронные ружья иностранного производства, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.Ранее главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками в Донбассе.По его словам, при помощи данного вооружения украинские силовики скрыто блокируют работу беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Светлодарском и Дебальцевском направлениях в Донбассе, чтобы исключить видеофиксацию нарушений со стороны ВС Украины."Сегодня год с момента саммита "нормандской четверки", на котором было принято решение принять незамедлительные меры по стабилизации ситуации на Донбассе. Однако, наряду с этим, власти Украины продолжают получать военную помощь от своих иностранных партнеров", - дополнил Филипоненко.РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

луганская народная республика

украина

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михаил филипоненко, ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире