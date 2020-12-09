В ЛНР обвинили силовиков в тестировании радиоэлектронных ружей в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики начали тестировать в Донбассе радиоэлектронные ружья иностранного производства, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее главнокомандующий вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что украинские военные в ближайшее время получат на вооружение радиоэлектронные ружья иностранного производства для борьбы с беспилотниками в Донбассе.
"По имеющейся у нас информации, данное вооружение уже проходит апробацию в зоне Операции объединенных сил (ООС) в подразделениях 59-ой и 92-ой бригад ВСУ", - заявил офицер оборонного ведомства республики.
По его словам, при помощи данного вооружения украинские силовики скрыто блокируют работу беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Светлодарском и Дебальцевском направлениях в Донбассе, чтобы исключить видеофиксацию нарушений со стороны ВС Украины.
"Сегодня год с момента саммита "нормандской четверки", на котором было принято решение принять незамедлительные меры по стабилизации ситуации на Донбассе. Однако, наряду с этим, власти Украины продолжают получать военную помощь от своих иностранных партнеров", - дополнил Филипоненко.
РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения