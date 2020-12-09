https://ria.ru/20201209/rozhdestvo-1588483565.html

В РПЦ запустили акцию по сбору подарков на Рождество для нуждающихся

В РПЦ запустили акцию по сбору подарков на Рождество для нуждающихся

Акция "Дари радость на Рождество" церковной православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, список необходимых подарков для нуждающихся размещен на РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:37

2020-12-09T18:37

2020-12-09T19:45

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Акция "Дари радость на Рождество" церковной православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, список необходимых подарков для нуждающихся размещен на сайте организации, говорится в сообщении пресс-службы."9 декабря православная служба помощи "Милосердие" запустила десятую юбилейную акцию "Дари радость на Рождество". Каждый год в преддверии праздника "Милосердие" собирает подарки для одиноких пожилых и малоимущих людей, многодетных и неполных семей, пациентов больниц, бездомных - всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - сказано в сообщении.В "Милосердии" поясняют, что не все подарки "одинаково хороши для нуждающихся"."Координаторы проектов "Милосердия" знают нужды и пожелания подопечных. Они и помогут выбрать подарки. Список необходимого можно посмотреть на сайте dari.miloserdie.ru, там же - забронировать за собой определенный подарок", - пояснила организатор акции Светлана Шепель.По ее словам, за 10 лет акции нуждающиеся получили 268 тысяч подарков, 18 тысяч - в 2019 году.После того, как подарок забронирован, его нужно привезти его по адресу: Москва, ул. Николоямская, дом 49, стр. 3 или заказать доставку, это "позволит жителям других стран принять участие в акции". Расписание работы пункта приема доступно на сайте.

https://ria.ru/20201118/bezdomnye-1585167019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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