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В РПЦ запустили акцию по сбору подарков на Рождество для нуждающихся
В РПЦ запустили акцию по сбору подарков на Рождество для нуждающихся
Акция "Дари радость на Рождество" церковной православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, список необходимых подарков для нуждающихся размещен на РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:37
2020-12-09T18:37
2020-12-09T19:45
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Акция "Дари радость на Рождество" церковной православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, список необходимых подарков для нуждающихся размещен на сайте организации, говорится в сообщении пресс-службы."9 декабря православная служба помощи "Милосердие" запустила десятую юбилейную акцию "Дари радость на Рождество". Каждый год в преддверии праздника "Милосердие" собирает подарки для одиноких пожилых и малоимущих людей, многодетных и неполных семей, пациентов больниц, бездомных - всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - сказано в сообщении.В "Милосердии" поясняют, что не все подарки "одинаково хороши для нуждающихся"."Координаторы проектов "Милосердия" знают нужды и пожелания подопечных. Они и помогут выбрать подарки. Список необходимого можно посмотреть на сайте dari.miloserdie.ru, там же - забронировать за собой определенный подарок", - пояснила организатор акции Светлана Шепель.По ее словам, за 10 лет акции нуждающиеся получили 268 тысяч подарков, 18 тысяч - в 2019 году.После того, как подарок забронирован, его нужно привезти его по адресу: Москва, ул. Николоямская, дом 49, стр. 3 или заказать доставку, это "позволит жителям других стран принять участие в акции". Расписание работы пункта приема доступно на сайте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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религия, новости - религия и мировоззрение, москва
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости, Артем Буденный. Акция "Дари радость на Рождество" церковной православной службы помощи "Милосердие" стартовала в Москве, список необходимых подарков для нуждающихся размещен на сайте организации, говорится в сообщении пресс-службы.
"9 декабря православная служба помощи "Милосердие" запустила десятую юбилейную акцию "Дари радость на Рождество". Каждый год в преддверии праздника "Милосердие" собирает подарки для одиноких пожилых и малоимущих людей, многодетных и неполных семей, пациентов больниц, бездомных - всех, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - сказано в сообщении.
В "Милосердии" поясняют, что не все подарки "одинаково хороши для нуждающихся".
"Координаторы проектов "Милосердия" знают нужды и пожелания подопечных. Они и помогут выбрать подарки. Список необходимого можно посмотреть на сайте dari.miloserdie.ru, там же - забронировать за собой определенный подарок", - пояснила организатор акции Светлана Шепель.
По ее словам, за 10 лет акции нуждающиеся получили 268 тысяч подарков, 18 тысяч - в 2019 году.
После того, как подарок забронирован, его нужно привезти его по адресу: Москва, ул. Николоямская, дом 49, стр. 3 или заказать доставку, это "позволит жителям других стран принять участие в акции". Расписание работы пункта приема доступно на сайте.