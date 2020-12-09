https://ria.ru/20201209/remeyk-1588367915.html

Киностудия Горького снимет новый фильм по повести "Вам и не снилось"

Киностудия Горького снимет новый фильм по повести "Вам и не снилось"

Киностудия имени Горького приступает к разработке сценария нового полнометражного фильма о первой любви по мотивам повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:46

2020-12-09T11:46

2020-12-09T11:46

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юлиана слащева

алексей рыбников

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Киностудия имени Горького приступает к разработке сценария нового полнометражного фильма о первой любви по мотивам повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось", рассказали в среду в пресс-службе киностудии."Любимый поколениями фильм 1980 года был во многом оригинальным произведением, но значительно отходил от сюжета повести. Он невероятно трогательный, особое настроение картине придает музыка легендарного композитора Алексея Рыбникова. Мы не будем делать ремейк в современных декорациях. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в ту же самую эпоху, не в нашем времени. Но история будет показана с помощью современного киноязыка, в фильме будет актуальный саундтрек", - рассказала директор киностудии Юлиана Слащева.По ее словам, сюжет будет приближен к повести Галины Щербаковой, но больше внимания будет уделено линиям второстепенных персонажей, родителей.Автором сценария станет известная киносценаристка и театральный драматург Ярослава Пулинович. По сюжету новая экранизация в целом будет ближе к литературному источнику, чем знаменитый советский фильм, снятый на киностудии сорок лет назад.Советская подростковая драма "Вам и не снилось" с оригинальной музыкой Алексея Рыбникова стала одним из самых успешных фильмов в кинотеатральном прокате 1981 года, собрав 26 миллионов зрителей.

https://ria.ru/20201207/kino-1587704660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, юлиана слащева, алексей рыбников