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ФТС реализует два проекта по упрощению таможенных процедур для реимпорта
ФТС реализует два проекта по упрощению таможенных процедур для реимпорта
Федеральная таможенная служба (ФТС) России реализует два пилотных проекта по упрощению таможенных процедур для реимпорта российских экспортеров, сообщил первый... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:29
2020-12-09T17:29
2020-12-09T17:47
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
россия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России реализует два пилотных проекта по упрощению таможенных процедур для реимпорта российских экспортеров, сообщил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов.Давыдов также отметил, что ряд товаров, отправляемых на экспорт, необходимо возвращать в Россию для ремонта, и для этого применяется процедура переработки на таможенной территории. "Для этого мы готовы в 2021 году провести пилотный проект – максимально упростить процесс получения разрешений для российских экспортеров, снизить финансовые издержки, сборы за такие операции", - добавил он.Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина подчеркнула, что экспортеры всегда находятся в тесном взаимодействии с ФТС на всех этапах своей деятельности."Осознавая, какие сложности могут возникать при прохождении тех или иных таможенных процедур, Российский экспортный центр и ФТС в этом году в рамках информационной системы "Одно окно" совместно запустили сервис, который призван упростить таможенное декларирование. Теперь же речь идет об упрощении реимпорта товаров электронной торговли, что, поможет ускорить эту процедуру и активизировать электронную торговлю. Другая важная инициатива касается переработки ранее экспортируемой продукции. Уверены, что такие меры будут способствовать созданию более удобных условий для ведения внешнеэкономической деятельности", – сказала она.
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российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Федеральная таможенная служба (ФТС
) России реализует два пилотных проекта по упрощению таможенных процедур для реимпорта российских экспортеров, сообщил первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов
.
"Для подтверждения реимпорта необходимо, в первую очередь, идентифицировать товар – сопоставить отправленную на экспорт и вернувшуюся продукцию. Сделать это быстро можно с помощью присвоения таким товарам уникальных кодов – по аналогии с технологией маркировки. К реализации подобного пилотного проекта с заинтересованными маркетплейсами мы готовы приступить в 2021 году", – сказал он, выступая на форуме "Сделано в России", который проходит в МИА "Россия сегодня".
Давыдов также отметил, что ряд товаров, отправляемых на экспорт, необходимо возвращать в Россию для ремонта, и для этого применяется процедура переработки на таможенной территории. "Для этого мы готовы в 2021 году провести пилотный проект – максимально упростить процесс получения разрешений для российских экспортеров, снизить финансовые издержки, сборы за такие операции", - добавил он.
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина подчеркнула, что экспортеры всегда находятся в тесном взаимодействии с ФТС на всех этапах своей деятельности.
"Осознавая, какие сложности могут возникать при прохождении тех или иных таможенных процедур, Российский экспортный центр и ФТС в этом году в рамках информационной системы "Одно окно" совместно запустили сервис, который призван упростить таможенное декларирование. Теперь же речь идет об упрощении реимпорта товаров электронной торговли, что, поможет ускорить эту процедуру и активизировать электронную торговлю. Другая важная инициатива касается переработки ранее экспортируемой продукции. Уверены, что такие меры будут способствовать созданию более удобных условий для ведения внешнеэкономической деятельности", – сказала она.