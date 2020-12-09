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Около тысячи человек прошли постковидную реабилитацию на Кубани
Около тысячи человек прошли постковидную реабилитацию на Кубани
Около 1 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Краснодарского края, сообщает администрация региона. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:05
2020-12-09T18:05
2020-12-09T18:05
краснодарский край
здоровье - общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Около 1 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Краснодарского края, сообщает администрация региона.Уточняется, что услугу предлагают 47 объектов санаторно-курортного комплекса.Вице-губернатор добавил, что поправить здоровье после перенесенной инфекции приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Республики Саха, Пензенской и Тульской областей, Алтайского края, а также полуострова Камчатка."Наиболее востребованы сейчас здравницы Сочи, разработаны программы и в санаториях Анапы и Геленджика. В Анапе потоки пациентов разделяют в зависимости от того, какой срок прошел с момента восстановления после заболевания. Если пациент переболел относительно давно, то предлагается стандартная программа реабилитации. Если был выписан из госпиталя недавно, то в санатории собирается мультидисциплинарная комиссия и принимает решение о лечении", - пояснили в ведомстве.Отмечается, что на протяжении всего курса пациента курирует медицинская служба, каждые три дня проводят биохимический анализ крови.
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здоровье - общество, краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости.
Около 1 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Краснодарского края
, сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день порядка 1000 человек уже прошли реабилитацию после перенесенной коронавирусной инфекции в здравницах края. Причем около 40 из них – медики, работающие в красной зоне. Ряд организаций начали разработку "постковидных" туров еще в мае, понимая актуальность этого направления. Краснодарский край обладает уникальными бальнеологическими ресурсами. Вкупе с оборудованием санаториев, профессиональными кадрами мы можем предложить качественный, полезный и доступный по цене продукт", - приводятся в сообщении слова замглавы края Александра Руппеля.
Уточняется, что услугу предлагают 47 объектов санаторно-курортного комплекса.
Вице-губернатор добавил, что поправить здоровье после перенесенной инфекции приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Республики Саха, Пензенской и Тульской областей, Алтайского края, а также полуострова Камчатка.
"Наиболее востребованы сейчас здравницы Сочи, разработаны программы и в санаториях Анапы и Геленджика. В Анапе потоки пациентов разделяют в зависимости от того, какой срок прошел с момента восстановления после заболевания. Если пациент переболел относительно давно, то предлагается стандартная программа реабилитации. Если был выписан из госпиталя недавно, то в санатории собирается мультидисциплинарная комиссия и принимает решение о лечении", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что на протяжении всего курса пациента курирует медицинская служба, каждые три дня проводят биохимический анализ крови.