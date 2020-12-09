https://ria.ru/20201209/reabilitatsiya-1588474775.html

Около тысячи человек прошли постковидную реабилитацию на Кубани

Около тысячи человек прошли постковидную реабилитацию на Кубани

Около 1 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Краснодарского края, сообщает администрация региона. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:05

2020-12-09T18:05

2020-12-09T18:05

краснодарский край

здоровье - общество

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Около 1 тысячи человек прошли постковидную реабилитацию в здравницах Краснодарского края, сообщает администрация региона.Уточняется, что услугу предлагают 47 объектов санаторно-курортного комплекса.Вице-губернатор добавил, что поправить здоровье после перенесенной инфекции приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Нижнего Новгорода, Республики Саха, Пензенской и Тульской областей, Алтайского края, а также полуострова Камчатка."Наиболее востребованы сейчас здравницы Сочи, разработаны программы и в санаториях Анапы и Геленджика. В Анапе потоки пациентов разделяют в зависимости от того, какой срок прошел с момента восстановления после заболевания. Если пациент переболел относительно давно, то предлагается стандартная программа реабилитации. Если был выписан из госпиталя недавно, то в санатории собирается мультидисциплинарная комиссия и принимает решение о лечении", - пояснили в ведомстве.Отмечается, что на протяжении всего курса пациента курирует медицинская служба, каждые три дня проводят биохимический анализ крови.

https://ria.ru/20201207/kinoteatry-1588119728.html

краснодарский край

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здоровье - общество, краснодарский край, общество