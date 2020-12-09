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Тверская область
https://ria.ru/20201209/rabota-1588458117.html
Руденя: новые рабочие места – это уверенность в завтрашнем дне
Руденя: новые рабочие места – это уверенность в завтрашнем дне
Власти Тверской области готовы оказывать поддержку значимым для региона инвестиционным проектам, таким как строительство южнокорейского завода "Орион" по... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:03
2020-12-09T17:03
тверская область
игорь руденя
тверская область
калининский район
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ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Власти Тверской области готовы оказывать поддержку значимым для региона инвестиционным проектам, таким как строительство южнокорейского завода "Орион" по производству продуктов питания, заявил губернатор области Игорь Руденя.В среду на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области принято решение включить планы компании "Орион" по развитию в перечень приоритетных инвестиционных проектов.Благодаря открытию новых производственных линий будут созданы 355 новых рабочих мест."Новые рабочие места – это уверенность в завтрашнем дне для людей, которые живут и работают в Тверской области", – сказал глава региона. Новый завод строится в Калининском районе у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения. Объем вложений составляет свыше 5 миллиардов рублей. Строительство планируется завершить в апреле 2022 года. Сейчас готовность объекта составляет 20%. Выполнены работы по сваям и фундаменту, продолжается сборка металлоконструкций. Заключены договоры с поставщиками электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения. Ведется проектирование и согласование прокладки сетей. На стадии проектирования – грузовая подъездная дорога. Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компании воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.
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игорь руденя, тверская область, калининский район

Руденя: новые рабочие места – это уверенность в завтрашнем дне

17:03 09.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводство кондитерских изделий ООО "Орион Интернейшнл Евро"
Производство кондитерских изделий ООО Орион Интернейшнл Евро - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТВЕРЬ, 9 дек — РИА Новости. Власти Тверской области готовы оказывать поддержку значимым для региона инвестиционным проектам, таким как строительство южнокорейского завода "Орион" по производству продуктов питания, заявил губернатор области Игорь Руденя.
В среду на первом заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области принято решение включить планы компании "Орион" по развитию в перечень приоритетных инвестиционных проектов.
Благодаря открытию новых производственных линий будут созданы 355 новых рабочих мест.
"Новые рабочие места – это уверенность в завтрашнем дне для людей, которые живут и работают в Тверской области", – сказал глава региона.
Новый завод строится в Калининском районе у деревни Кривцово Никулинского сельского поселения. Объем вложений составляет свыше 5 миллиардов рублей. Строительство планируется завершить в апреле 2022 года. Сейчас готовность объекта составляет 20%. Выполнены работы по сваям и фундаменту, продолжается сборка металлоконструкций. Заключены договоры с поставщиками электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, водоснабжения. Ведется проектирование и согласование прокладки сетей. На стадии проектирования – грузовая подъездная дорога.
Статус приоритетного инвестиционного проекта даст возможность компании воспользоваться особыми мерами поддержки со стороны региона. Это вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии по налогам на имущество и прибыль, гарантийная поддержка Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьКалининский район
 
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