https://ria.ru/20201209/putin-1588330713.html
Владимир Путин проводит заседание правительства
Владимир Путин проводит заседание правительства
Владимир Путин проводит заседание правительства. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:43
2020-12-09T14:43
2020-12-09T14:45
россия
цены на нефть
денис мантуров
опек
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
александр новак
владимир путин
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Владимир Путин проводит заседание правительства.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, темой встречи главы государства с членами кабмина может стать сделка ОПЕК+, а также другие актуальные вопросы.Ожидается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
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LIVE: Путин проводит заседание правительства
LIVE: Путин проводит заседание правительства
2020-12-09T14:43
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