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Владимир Путин проводит заседание правительства
Владимир Путин проводит заседание правительства
Владимир Путин проводит заседание правительства. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:43
2020-12-09T14:45
россия
цены на нефть
денис мантуров
опек
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
андрей белоусов
александр новак
владимир путин
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Владимир Путин проводит заседание правительства.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, темой встречи главы государства с членами кабмина может стать сделка ОПЕК+, а также другие актуальные вопросы.Ожидается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
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LIVE: Путин проводит заседание правительства
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видео, россия, цены на нефть, денис мантуров, опек, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), андрей белоусов, александр новак, владимир путин, политика
Владимир Путин проводит заседание правительства
Владимир Путин проводит заседание правительства.
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Владимир Путин проводит заседание правительства

14:43 09.12.2020 (обновлено: 14:45 09.12.2020)
 
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Владимир Путин проводит заседание правительства.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, темой встречи главы государства с членами кабмина может стать сделка ОПЕК+, а также другие актуальные вопросы.
Ожидается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
 
РоссияЦены на нефтьДенис МантуровОПЕКМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Андрей БелоусовАлександр НовакВладимир ПутинПолитика
 
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