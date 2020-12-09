https://ria.ru/20201209/putin-1588330713.html

Владимир Путин проводит заседание правительства

Владимир Путин проводит заседание правительства

Владимир Путин проводит заседание правительства. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:43

2020-12-09T14:43

2020-12-09T14:45

россия

цены на нефть

денис мантуров

опек

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

андрей белоусов

александр новак

владимир путин

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Владимир Путин проводит заседание правительства.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, темой встречи главы государства с членами кабмина может стать сделка ОПЕК+, а также другие актуальные вопросы.Ожидается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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