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РЭЦ может улучшить прогноз по несырьевому неэнергетическому экспорту
РЭЦ может улучшить прогноз по несырьевому неэнергетическому экспорту
Российский экспортный центр (РЭЦ) может улучшить прогноз по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) РФ на 2021 год, ожидал выхода в следующем году на... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:15
2020-12-09T16:15
форум "сделано в россии"
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) может улучшить прогноз по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) РФ на 2021 год, ожидал выхода в следующем году на показатели 2019 года, сообщила РИА Новости генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в кулуарах форума "Сделано в России".Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам 2019 года достиг 154,5 миллиарда долларов, это на 0,2% больше, чем в 2018 году. Никишина ранее в декабре сообщала, что ННЭ России за девять месяцев 2020 года вырос на 2,1% в годовом выражении, составив 111,4 миллиарда долларов"У нас в этом году в структуре ННЭ высокую долю занимают драгоценные металлы. По основным товарам, которые являются основой национального проекта ("Международная кооперация и экспорт" - ред.), задачей по промышленности является выход на уровень 2019 года, его превышение хотя бы маржинальное. По сельскому хозяйству этот год рекордный, здесь задача номер один - сохранить полученный результат, задача номер два - вырасти дополнительно на уровне 5-7%", - добавила Никишина.Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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форум "сделано в россии", российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, экономика

РЭЦ может улучшить прогноз по несырьевому неэнергетическому экспорту

16:15 09.12.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия – Африка"
Экономический форум Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ) может улучшить прогноз по несырьевому неэнергетическому экспорту (ННЭ) РФ на 2021 год, ожидал выхода в следующем году на показатели 2019 года, сообщила РИА Новости генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина в кулуарах форума "Сделано в России".
"Мы прогнозировали, что к концу следующего года мы выйдем на показатель 2019 года, это был летний прогноз. Сейчас прогноз мы, наверное, будем улучшать", - сказала она.
Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта России по итогам 2019 года достиг 154,5 миллиарда долларов, это на 0,2% больше, чем в 2018 году. Никишина ранее в декабре сообщала, что ННЭ России за девять месяцев 2020 года вырос на 2,1% в годовом выражении, составив 111,4 миллиарда долларов
"У нас в этом году в структуре ННЭ высокую долю занимают драгоценные металлы. По основным товарам, которые являются основой национального проекта ("Международная кооперация и экспорт" - ред.), задачей по промышленности является выход на уровень 2019 года, его превышение хотя бы маржинальное. По сельскому хозяйству этот год рекордный, здесь задача номер один - сохранить полученный результат, задача номер два - вырасти дополнительно на уровне 5-7%", - добавила Никишина.
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Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
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