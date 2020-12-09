https://ria.ru/20201209/produkty-1588453504.html

Путин отказался связывать рост цен на базовые продукты с пандемией

Путин отказался связывать рост цен на базовые продукты с пандемией

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T16:48

2020-12-09T16:48

2020-12-09T21:42

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588496066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_89d70a544d131be2f5ea93cba5c2a3c9.jpg

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые."А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок - вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? Ну слава Богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная", - сказал президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/putin-1588444011.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин удивился ростом цен на продукты Путин удивился ростом цен на продукты 2020-12-09T16:48 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика