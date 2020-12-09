https://ria.ru/20201209/produkty-1588453504.html
Путин отказался связывать рост цен на базовые продукты с пандемией
Путин отказался связывать рост цен на базовые продукты с пандемией
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:48
2020-12-09T16:48
2020-12-09T21:42
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые."А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок - вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? Ну слава Богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная", - сказал президент.
https://radiosputnik.ria.ru/20201209/putin-1588444011.html
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Путин удивился ростом цен на продукты
Путин удивился ростом цен на продукты
2020-12-09T16:48
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РИА Новости
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам выразил удивление ростом цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку: он назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
"А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок - вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли на 1,5%? Ну слава Богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная", - сказал президент.
"А подсолнечное масло 23,8%? И продолжает расти. Мука 12,9 выросла, макаронные изделия - 10,5, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Это-то почему?" - отметил Путин.