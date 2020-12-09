https://ria.ru/20201209/prazdnik-1588359723.html

Глава Сахалина рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным

Глава Сахалина рекомендовал работодателям сделать 31 декабря выходным

Губернатор Сахалина рекомендовал работодателям региона объявить 31 декабря этого года выходным днем, сообщила пресс-служба правительства области. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:21

2020-12-09T11:21

2020-12-09T11:21

новый год

валерий лимаренко

сахалинская область

общество

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Сахалина рекомендовал работодателям региона объявить 31 декабря этого года выходным днем, сообщила пресс-служба правительства области.Ранее член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил глав регионов объявить 31 декабря выходным днем. Однако правительство РФ уже приняло решение, что последний день этого года будет рабочим, в отличие от следующего года. Регионы РФ и предприятия могут сами определиться, будут ли в уходящем году работать 31 декабря."Правительство Сахалинской области рекомендует всем работодателям в регионе освободить своих сотрудников от работы в последний день уходящего года, чтобы у сахалинцев и курильчан была возможность подготовиться к торжеству и встретить его в кругу родных и близких", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в социальных сетях губернатору Валерию Лимаренко каждый день поступают обращения с просьбой объявить последний день 2020 года красным днем календаря.Рабочий день с 31 декабря предложено перенести на субботу, 26 декабря.До этого порядка 10 регионов РФ объявили 31 декабря выходным в этом году.Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму новый законопроект о выходном дне 31 декабря, сообщил ранее один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/vykhodnoy-1588237060.html

сахалинская область

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новый год, валерий лимаренко, сахалинская область, общество