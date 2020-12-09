https://ria.ru/20201209/pozhilye-1588365256.html

Попова рассказала о ходе исследования вакцин от COVID-19 для пожилых

Попова рассказала о ходе исследования вакцин от COVID-19 для пожилых

Исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут в России очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:38

2020-12-09T11:38

2020-12-09T12:08

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 дек – РИА Новости. Исследования вакцин от COVID-19 для пожилых идут в России очень успешно, в течение ближайшего месяца будут готовы результаты и в стране появится возможность прививать людей старше 60 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, общество