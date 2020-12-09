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В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине

В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине

Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T20:36

2020-12-09T20:36

2020-12-09T20:36

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

оренбургская область

происшествия

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УФА, 9 дек – РИА Новости. Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в 5 километрах от села Таллы Грачевского района. МЧС России сообщало, что газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горит на площади 100 квадратных метров. Один человек пострадал, он госпитализирован с ожогами кистей. В правительстве Оренбургской области позже сообщили, что, по предварительной информации, скважина принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" из Самары."В 21.20 объявлена ликвидация пожара. В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением. Главное управление МЧС России по Оренбургской области держит ситуацию на контроле", - сообщает ведомство.

оренбургская область

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2020

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Газовый фонтан буровой скважины горит в Оренбургской области Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров. Видео с места от ГУМЧС. На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины на площади 100 кв.м Высота факела - 25 метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Угроза населенным пунктам отсутствует. По предварительной информации пострадал 1 человек. 2020-12-09T20:36 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия