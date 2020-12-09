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В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине
В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине
Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:36
2020-12-09T20:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
происшествия
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в 5 километрах от села Таллы Грачевского района. МЧС России сообщало, что газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горит на площади 100 квадратных метров. Один человек пострадал, он госпитализирован с ожогами кистей. В правительстве Оренбургской области позже сообщили, что, по предварительной информации, скважина принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" из Самары."В 21.20 объявлена ликвидация пожара. В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением. Главное управление МЧС России по Оренбургской области держит ситуацию на контроле", - сообщает ведомство.
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РИА Новости
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96
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353
60
Газовый фонтан буровой скважины горит в Оренбургской области
Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров. Видео с места от ГУМЧС. На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины на площади 100 кв.м Высота факела - 25 метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Угроза населенным пунктам отсутствует. По предварительной информации пострадал 1 человек.
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия
В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине
УФА, 9 дек – РИА Новости. Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.
2020-12-09T20:36
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В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине

20:36 09.12.2020
 
© Фото : МЧС РоссииПожар в Оренбургской области на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2
Пожар в Оренбургской области на нефтяной скважине Таллинского месторождения — 2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : МЧС России
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в 5 километрах от села Таллы Грачевского района. МЧС России сообщало, что газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горит на площади 100 квадратных метров. Один человек пострадал, он госпитализирован с ожогами кистей. В правительстве Оренбургской области позже сообщили, что, по предварительной информации, скважина принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" из Самары.
"В 21.20 объявлена ликвидация пожара. В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением. Главное управление МЧС России по Оренбургской области держит ситуацию на контроле", - сообщает ведомство.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Оренбургская областьПроисшествия
 
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