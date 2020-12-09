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В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине
В Оренбургской области ликвидировали пожар на нефтяной скважине
Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T20:36
2020-12-09T20:36
2020-12-09T20:36
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбургская область
происшествия
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УФА, 9 дек – РИА Новости. Пожар на нефтяной скважине в Оренбургской области, где пострадал один человек, полностью ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС по региону.Ранее сообщалось, что возгорание нефтяной скважины Таллинского месторождения-2 произошло в 5 километрах от села Таллы Грачевского района. МЧС России сообщало, что газовый фонтан буровой скважины высотой 25 метров горит на площади 100 квадратных метров. Один человек пострадал, он госпитализирован с ожогами кистей. В правительстве Оренбургской области позже сообщили, что, по предварительной информации, скважина принадлежит ООО "Нефтегорская буровая компания" из Самары."В 21.20 объявлена ликвидация пожара. В данный момент специалисты охлаждают арматуру скважины. Объект находится под наблюдением. Главное управление МЧС России по Оренбургской области держит ситуацию на контроле", - сообщает ведомство.
оренбургская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Газовый фонтан буровой скважины горит в Оренбургской области
Газовый фонтан буровой скважины в Оренбургской области горит на площади 100 квадратных метров. Видео с места от ГУМЧС.
На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины на площади 100 кв.м
Высота факела - 25 метров. Пожару присвоен второй ранг сложности. Угроза населенным пунктам отсутствует. По предварительной информации пострадал 1 человек.
2020-12-09T20:36
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PT0M59S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), оренбургская область, происшествия