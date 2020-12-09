https://ria.ru/20201209/pozhar-1588317977.html

Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали

Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали

Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T01:01

2020-12-09T01:01

2020-12-09T01:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15, на верхних этажах здания был виден белый дым. Данных о пострадавших не поступало.По данным МЧС, эвакуация жильцов не проводилась."Площадь загорания мусора составила 1 квадратный метр", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201203/pozhar-1587459087.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия