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Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали
Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:01
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москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15, на верхних этажах здания был виден белый дым. Данных о пострадавших не поступало.По данным МЧС, эвакуация жильцов не проводилась."Площадь загорания мусора составила 1 квадратный метр", - отметили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали

01:01 09.12.2020 (обновлено: 01:32 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВысотка на Котельнической набережной в Москве
Высотка на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15, на верхних этажах здания был виден белый дым. Данных о пострадавших не поступало.
"В ходе разведки пожарными было обнаружено и ликвидировано загорание в мусорокамере на первом этаже здания. Информации о пострадавших не поступало. Обстановка спокойная", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, эвакуация жильцов не проводилась.
"Площадь загорания мусора составила 1 квадратный метр", - отметили в ведомстве.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 10:12
Названа предварительная причина пожара в Московском онкоцентре
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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