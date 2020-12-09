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Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали
Возгорание на первом этаже сталинской высотки ликвидировали
Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T01:01
2020-12-09T01:01
2020-12-09T01:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на первом этаже высотного дома на Котельнической набережной в Москве, сообщили в МЧС.Ранее сообщалось, что пожар произошел около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15, на верхних этажах здания был виден белый дым. Данных о пострадавших не поступало.По данным МЧС, эвакуация жильцов не проводилась."Площадь загорания мусора составила 1 квадратный метр", - отметили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия