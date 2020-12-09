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В сталинской высотке в Москве произошел пожар
В сталинской высотке в Москве произошел пожар
На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:46
2020-12-09T00:46
2020-12-09T01:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС.Отмечается, что возгорание возникло около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15."По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания", — информирует спасательное ведомство.Информации о пострадавших не поступало.Позднее в МЧС уточнили, что пожар возник в мусорокамере на первом этаже, спасатели уже ликвидировали возгорание.
https://ria.ru/20201206/pozhar-1587867395.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия