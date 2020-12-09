https://ria.ru/20201209/pozhar-1588317416.html

В сталинской высотке в Москве произошел пожар

В сталинской высотке в Москве произошел пожар

На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T00:46

2020-12-09T00:46

2020-12-09T01:11

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС.Отмечается, что возгорание возникло около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15."По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания", — информирует спасательное ведомство.Информации о пострадавших не поступало.Позднее в МЧС уточнили, что пожар возник в мусорокамере на первом этаже, спасатели уже ликвидировали возгорание.

https://ria.ru/20201206/pozhar-1587867395.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия