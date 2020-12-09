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В сталинской высотке в Москве произошел пожар
В сталинской высотке в Москве произошел пожар
На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T00:46
2020-12-09T01:11
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москва
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС.Отмечается, что возгорание возникло около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15."По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания", — информирует спасательное ведомство.Информации о пострадавших не поступало.Позднее в МЧС уточнили, что пожар возник в мусорокамере на первом этаже, спасатели уже ликвидировали возгорание.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В сталинской высотке в Москве произошел пожар

00:46 09.12.2020 (обновлено: 01:11 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗвезда на крыше высотного здания на Котельнической набережной в Москве
Звезда на крыше высотного здания на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. На верхних этажах сталинского высотного дома на Котельнической набережной в Москве произошел пожар, сообщает городское МЧС.
Отмечается, что возгорание возникло около полуночи на Котельнической набережной, дом 1/15.
"По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается слабый белый дым с верхних этажей здания", — информирует спасательное ведомство.
Информации о пострадавших не поступало.
Позднее в МЧС уточнили, что пожар возник в мусорокамере на первом этаже, спасатели уже ликвидировали возгорание.
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