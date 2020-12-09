Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
© REUTERS / Jonathan Ernst/File PhotoСоветник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Судья Эммет Салливан заявил в решении суда, что считает политическими действия президента Дональда Трампа, который помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
"История конституции, ее структура и интерпретация полномочий по помилованию со стороны Верховного суда ясно говорят, что решение президента Трампа помиловать господина Флинна - это политическое, а не юридическое решение", - говорится в решении Салливана. Выражение "не юридическое" (not legal) можно также перевести в данном случае как "незаконное", что выражает отношение судьи к делу.
Тем не менее судья пришел к выводу, что он должен закрыть дело, поскольку конституция не оставляет ему другого выбора. При этом он заявил, что принятие помилования де-факто означает признание вины Флинном.
Ранее закрыть дело о даче ложных показаний ФБР просил минюст, но судья сопротивлялся этому решению и назначил стороннего эксперта, который заподозрил минюст во вмешательстве в правосудие. Тогда Трамп помиловал Флинна, не оставив Салливану выбора.
Флинн пробыл советником Трампа около трех недель в 2017 году, после чего ушел в отставку на фоне скандала вокруг его телефонных разговоров с тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком. Флинна обвинили в том, что он дезинформировал об этих разговорах ФБР. Флинн сначала признал себя виновным в расчете на снисходительный приговор, но затем около двух лет пытался оспорить это признание и отказаться от него.
Помилование президента обжалованию не подлежит.