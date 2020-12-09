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Москвичам пообещали потепление на следующей неделе
Москвичам пообещали потепление на следующей неделе
Начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T13:30
2020-12-09T13:30
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Тенденция идет к тому, что температура будет повышаться. И начало следующей недели у нас уже будет менее морозным с температурой, может быть, даже выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

13:30 09.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Тенденция идет к тому, что температура будет повышаться. И начало следующей недели у нас уже будет менее морозным с температурой, может быть, даже выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.
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