https://ria.ru/20201209/pogoda-1588404218.html

Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

Начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T13:30

2020-12-09T13:30

2020-12-09T13:30

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Начало следующей недели в Москве будет менее морозным, с температурой выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова."Тенденция идет к тому, что температура будет повышаться. И начало следующей недели у нас уже будет менее морозным с температурой, может быть, даже выше климатической нормы", - рассказала Позднякова.

https://ria.ru/20201208/pogoda-1588194449.html

москва

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татьяна позднякова, погода, москва, общество