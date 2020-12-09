Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/pogoda-1588329782.html
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:06
2020-12-09T08:06
погода
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767518_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_fe2478985d63d040b2520a0672c278e2.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла -12 градусов", — сообщила Волосюк.Она напомнила, что во вторник минимальная температура в Москве составила -10,2 градуса.
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154976/75/1549767518_353:0:2928:1931_1920x0_80_0_0_cb962963378ea92a3447068817c165d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, центр "фобос", москва, общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

08:06 09.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПрохожие на улицах Москвы
Прохожие на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла -12 градусов", — сообщила Волосюк.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
28 сентября, 10:03
В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
Она напомнила, что во вторник минимальная температура в Москве составила -10,2 градуса.
 
ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые поняли, как экономить ключевой материал современной электроники
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Лента новостейМолния