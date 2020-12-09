https://ria.ru/20201209/pogoda-1588329782.html
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:06
2020-12-09T08:06
2020-12-09T08:06
погода
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла -12 градусов", — сообщила Волосюк.Она напомнила, что во вторник минимальная температура в Москве составила -10,2 градуса.
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
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погода, центр "фобос", москва, общество