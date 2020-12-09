https://ria.ru/20201209/pogoda-1588329782.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:06

2020-12-09T08:06

2020-12-09T08:06

погода

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимнего сезона, столбик термометра опустился до -12 градусов, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла -12 градусов", — сообщила Волосюк.Она напомнила, что во вторник минимальная температура в Москве составила -10,2 градуса.

https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр "фобос", москва, общество