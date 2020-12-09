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Вологодская область
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На Вологодчине продлили меры поддержки медиков
На Вологодчине продлили меры поддержки медиков
Власти Вологодской области продлили региональные выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом на весь 2021 год и ввели новые меры их поддержки,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:17
2020-12-09T14:18
вологодская область
здоровье - общество
вологодская область
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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области продлили региональные выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом на весь 2021 год и ввели новые меры их поддержки, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области. ​ "И на федеральном, и на региональном уровнях существуют доплаты медработникам за экстремальные условия работы в монопрофильных госпиталях с больными коронавирусной инфекцией. Сегодня я прошу подготовить изменения в постановления Вологодской области и продлить эти доплаты, которые мы выплачивали, на весь 2021 год", - сказал глава региона.Помимо продления доплат, Кувшинников предложил обеспечить всех работающих в моногоспиталях бесплатными питанием и реабилитацией в санаториях и профилакториях."В связи с тем, что сотрудники монопрофильных госпиталей находятся на переднем крае борьбы, несут чрезвычайно высокую нагрузку, им после тяжелых смен необходима реабилитация. Поэтому я принимаю решение: обеспечить санаторно-курортным лечением за счет средств областного бюджета по заявке главных врачей моногоспиталей всех тех, кто нуждается в реабилитации после тяжелых вахт, которые они несут в красных зонах", - сказал Кувшинников.Сотрудники моногоспиталей будет проходить реабилитацию в санаториях и профилакториях, расположенных на территории области.Глава региона поручил департаменту здравоохранения совместно департаментом финансов региона рассчитать объем средств на дополнительные меры поддержки медиков и внести соответствующие изменения в бюджет области уже в декабре.По данным на 9 декабря, в Вологодской области выявлены свыше 15 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 368 человек, за весь период пандемии в регионе умерли 256 человек.
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60
здоровье - общество, вологодская область

На Вологодчине продлили меры поддержки медиков

14:17 09.12.2020 (обновлено: 14:18 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в санитарном шлюзе городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОЛОГДА, 9 дек – РИА Новости. Власти Вологодской области продлили региональные выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом на весь 2021 год и ввели новые меры их поддержки, сообщил губернатор Олег Кувшинников на оперативном совещании в правительстве области. ​ "И на федеральном, и на региональном уровнях существуют доплаты медработникам за экстремальные условия работы в монопрофильных госпиталях с больными коронавирусной инфекцией. Сегодня я прошу подготовить изменения в постановления Вологодской области и продлить эти доплаты, которые мы выплачивали, на весь 2021 год", - сказал глава региона.
Помимо продления доплат, Кувшинников предложил обеспечить всех работающих в моногоспиталях бесплатными питанием и реабилитацией в санаториях и профилакториях.
"В связи с тем, что сотрудники монопрофильных госпиталей находятся на переднем крае борьбы, несут чрезвычайно высокую нагрузку, им после тяжелых смен необходима реабилитация. Поэтому я принимаю решение: обеспечить санаторно-курортным лечением за счет средств областного бюджета по заявке главных врачей моногоспиталей всех тех, кто нуждается в реабилитации после тяжелых вахт, которые они несут в красных зонах", - сказал Кувшинников.
Сотрудники моногоспиталей будет проходить реабилитацию в санаториях и профилакториях, расположенных на территории области.
Глава региона поручил департаменту здравоохранения совместно департаментом финансов региона рассчитать объем средств на дополнительные меры поддержки медиков и внести соответствующие изменения в бюджет области уже в декабре.
По данным на 9 декабря, в Вологодской области выявлены свыше 15 тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией, прирост за сутки составил 368 человек, за весь период пандемии в регионе умерли 256 человек.
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