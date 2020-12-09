https://ria.ru/20201209/plennye-1588520789.html

В ЛНР назвали условия для нового обмена пленными с Украиной

В ЛНР назвали условия для нового обмена пленными с Украиной

Киев должен выполнить старые обязательства для проведения нового обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T23:48

2020-12-09T23:48

2020-12-09T23:48

родион мирошник

донбасс

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Киев должен выполнить старые обязательства для проведения нового обмена удерживаемыми лицами в Донбассе, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на минских переговорах Родион Мирошник.Ранее офис Зеленского сообщил, что Киев готов к новому этапу разведения войск, разминированию в Донбассе и очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц."Для нового обмена Киев должен закрыть старые долги. С дня нормандского саммита два обмена провели, но не по формуле "всех на всех", и даже не "всех установленных на всех установленных". Камнем преткновения стало отсутствие "процессуальной очистки" для ребят, которых передавали республикам. Их передавали, но уголовные дела, судимости, и даже розыск оставались в силе", - пояснил Мирошник РИА Новости.Мирошник уточнил, что в обоих случаях глава украинской делегации Леонид Кучма подписывал обязательства и заявления, согласно которым "без полноценного выполнения этого обязательства по процессуальной очистке обмен не является завершённым". По словам представителя ЛНР, из переданных в этот период самопровозглашенной Донецкой народной республике 70-ти человек – 49 остались без "процессуальной очистки", то есть не освобождены от уголовной ответственности, в ЛНР из 67 – все 67."В марте 2020 в контактной группе Киеву был передан список почти что из двухсот человек, которых разыскивают Луганская и Донецкая народные республики, и Украина должна была подтвердить их нахождение в своих колониях и тюрьмах, но до сих пор ответа на этот запрос республики так и не получили. Киев не выполнил условия для нового обмена удерживаемыми лицами", - подчеркнул Мирошник.Первый за два года обмен удерживаемыми лицами прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена. Первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР. В начале декабря глава киевской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил РИА Новости, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками до конца этого года не состоится.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

https://ria.ru/20201204/donbass-1587543617.html

https://ria.ru/20201205/donbass2-1587823557.html

донбасс

луганская народная республика

украина

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родион мирошник, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире