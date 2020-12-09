https://ria.ru/20201209/petrosyan-1588326375.html

"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала

"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала

Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T07:18

2020-12-09T07:18

2020-12-09T07:18

вячеслав манучаров

шоубиз

россия

россия-1 (телеканал)

первый канал (телеканал)

евгений петросян

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал.Ведущий шоу Вячеслав Манучаров обратил внимание, что в какой-то момент артиста стали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.Юморист отметил, что некоторое время передача "Кривое зеркало" выходило сразу на двух телеканалах.Петросян пояснил, что ушел с Первого канала после окончания контракта из-за попыток "разобрать на части" по разным программам "Кривое зеркало", однако он не дал этого сделать."Они не хотели, чтобы я уходил, но довели меня до ручки", — подчеркнул юморист.По словам Петросяна, его пытались вернуть обратно, однако артист отказался.

https://ria.ru/20201208/petrosyan-1588134624.html

https://ria.ru/20201109/petrosyan-1583748869.html

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вячеслав манучаров, россия, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), евгений петросян