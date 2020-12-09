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https://ria.ru/20201209/petrosyan-1588326375.html
"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала
"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала
Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:18
2020-12-09T07:18
вячеслав манучаров
шоубиз
россия
россия-1 (телеканал)
первый канал (телеканал)
евгений петросян
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал.Ведущий шоу Вячеслав Манучаров обратил внимание, что в какой-то момент артиста стали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.Юморист отметил, что некоторое время передача "Кривое зеркало" выходило сразу на двух телеканалах.Петросян пояснил, что ушел с Первого канала после окончания контракта из-за попыток "разобрать на части" по разным программам "Кривое зеркало", однако он не дал этого сделать."Они не хотели, чтобы я уходил, но довели меня до ручки", — подчеркнул юморист.По словам Петросяна, его пытались вернуть обратно, однако артист отказался.
https://ria.ru/20201208/petrosyan-1588134624.html
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вячеслав манучаров, россия, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), евгений петросян

"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала

07:18 09.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПисатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал.
Ведущий шоу Вячеслав Манучаров обратил внимание, что в какой-то момент артиста стали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.

"У них была такая установка, извините, я об этом знаю. Их заставляли это делать. Когда я ушел с Первого канала на Россию-1, вот так мне мстили", — рассказал Петросян.

Юморист отметил, что некоторое время передача "Кривое зеркало" выходило сразу на двух телеканалах.

"Это специально чтобы, наоборот, сгубить популярность, отвратить зрителя. Параллельно организовали статьи, в которых звучал вопрос: "Доколе можно эту мразь показывать?" — высказался он.

Петросян пояснил, что ушел с Первого канала после окончания контракта из-за попыток "разобрать на части" по разным программам "Кривое зеркало", однако он не дал этого сделать.
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"Они не хотели, чтобы я уходил, но довели меня до ручки", — подчеркнул юморист.
По словам Петросяна, его пытались вернуть обратно, однако артист отказался.
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ШоубизВячеслав МанучаровРоссияРоссия-1 (телеканал)Первый канал (телеканал)Евгений Петросян
 
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