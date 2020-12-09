https://ria.ru/20201209/petrosyan-1588326375.html
"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала
"Довели до ручки": Петросян рассказал о мести Первого канала
Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T07:18
2020-12-09T07:18
2020-12-09T07:18
вячеслав манучаров
шоубиз
россия
россия-1 (телеканал)
первый канал (телеканал)
евгений петросян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f9874ad347d3bccb4292480aa6b77aa4.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Юморист Евгений Петросян в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" заявил, что Первый канал якобы мстил ему за уход на другой телеканал.Ведущий шоу Вячеслав Манучаров обратил внимание, что в какой-то момент артиста стали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.Юморист отметил, что некоторое время передача "Кривое зеркало" выходило сразу на двух телеканалах.Петросян пояснил, что ушел с Первого канала после окончания контракта из-за попыток "разобрать на части" по разным программам "Кривое зеркало", однако он не дал этого сделать."Они не хотели, чтобы я уходил, но довели меня до ручки", — подчеркнул юморист.По словам Петросяна, его пытались вернуть обратно, однако артист отказался.
https://ria.ru/20201208/petrosyan-1588134624.html
https://ria.ru/20201109/petrosyan-1583748869.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155806/50/1558065041_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_feae716cbc83c7ec444c49ca0925edb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав манучаров, россия, россия-1 (телеканал), первый канал (телеканал), евгений петросян
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости.
Юморист Евгений Петросян
в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи
" заявил, что Первый канал
якобы мстил ему за уход на другой телеканал.
Ведущий шоу Вячеслав Манучаров обратил внимание, что в какой-то момент артиста стали критиковать и высмеивать в ряде телешоу.
"У них была такая установка, извините, я об этом знаю. Их заставляли это делать. Когда я ушел с Первого канала на Россию-1, вот так мне мстили", — рассказал Петросян.
Юморист отметил, что некоторое время передача "Кривое зеркало" выходило сразу на двух телеканалах.
"Это специально чтобы, наоборот, сгубить популярность, отвратить зрителя. Параллельно организовали статьи, в которых звучал вопрос: "Доколе можно эту мразь показывать?" — высказался он.
Петросян пояснил, что ушел с Первого канала после окончания контракта из-за попыток "разобрать на части" по разным программам "Кривое зеркало", однако он не дал этого сделать.
"Они не хотели, чтобы я уходил, но довели меня до ручки", — подчеркнул юморист.
По словам Петросяна, его пытались вернуть обратно, однако артист отказался.