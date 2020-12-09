https://ria.ru/20201209/pesnya-1588430959.html

На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"

На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"

Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T15:07

2020-12-09T15:07

2020-12-09T15:07

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вкусвилл

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продукты

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция содержала текст "легкой смерти тебе, мой друг".Как выяснилось, на "гудках" случайно включалась песня из личного архива одного из сотрудников компании-подрядчика. Представители магазина сообщили подписчикам в соцсети, что смогли оперативно исправить проблему и убрать вызвавший негодование аудиофайл.Официальный аккаунт сети магазинов также извинился перед покупателями и пообещал выяснить причины инцидента.

https://ria.ru/20200312/1568434452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, вкусвилл, соцсети, продукты, общество