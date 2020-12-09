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На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"
На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"
Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция содержала текст "легкой смерти тебе, мой друг".Как выяснилось, на "гудках" случайно включалась песня из личного архива одного из сотрудников компании-подрядчика. Представители магазина сообщили подписчикам в соцсети, что смогли оперативно исправить проблему и убрать вызвавший негодование аудиофайл.Официальный аккаунт сети магазинов также извинился перед покупателями и пообещал выяснить причины инцидента.
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россия, вкусвилл, соцсети, продукты, общество

На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"

15:07 09.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПокупатель в магазине в Москве
Покупатель в магазине в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция содержала текст "легкой смерти тебе, мой друг".
Как выяснилось, на "гудках" случайно включалась песня из личного архива одного из сотрудников компании-подрядчика. Представители магазина сообщили подписчикам в соцсети, что смогли оперативно исправить проблему и убрать вызвавший негодование аудиофайл.
© Instagram @vkusvill_ruСкриншот страницы с комментариями Инстаграмма компании ВкусВилл
Скриншот страницы с комментариями Инстаграмма компании ВкусВилл - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Instagram @vkusvill_ru
Скриншот страницы с комментариями Инстаграмма компании ВкусВилл
Официальный аккаунт сети магазинов также извинился перед покупателями и пообещал выяснить причины инцидента.
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