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На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"
На горячей линии "Вкусвилла" покупателям пожелали "легкой смерти"
Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
2020-12-09T15:07
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Сеть магазинов "Вкусвилл" получила жалобы покупателей из-за песни, играющей во время звонка на горячую линию. Как сообщили пользователи в Instagram, композиция содержала текст "легкой смерти тебе, мой друг".Как выяснилось, на "гудках" случайно включалась песня из личного архива одного из сотрудников компании-подрядчика. Представители магазина сообщили подписчикам в соцсети, что смогли оперативно исправить проблему и убрать вызвавший негодование аудиофайл.Официальный аккаунт сети магазинов также извинился перед покупателями и пообещал выяснить причины инцидента.
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