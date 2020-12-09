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В Москве еще 5746 пациентов вылечились от COVID-19
В Москве еще 5746 пациентов вылечились от COVID-19
Еще 5 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 507 тысяч, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:08
2020-12-09T09:08
2020-12-09T09:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Еще 5 746 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших превысило 507 тысяч, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, общество