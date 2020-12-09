https://ria.ru/20201209/otkrytki-1588268161.html

"Я пишу тебе с приветом!" Почему открытки снова в моде

"Я пишу тебе с приветом!" Почему открытки снова в моде

Ровно 177 лет назад в Англии отправили первую рождественскую карточку с поздравлением. О том, как сначала открытки считались способом сэкономить, затем стали... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:07

культура

новый год

рождество христово

иван билибин (художник)

илья репин

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Ровно 177 лет назад в Англии отправили первую рождественскую карточку с поздравлением. О том, как сначала открытки считались способом сэкономить, затем стали роскошным подарком, потом — средством агитации и, наконец, модным хобби, — в материале РИА Новости. Бородатая картонкаЖелание сэкономить — вот что привело к появлению открытки (как, впрочем, и многих других гениальных изобретений). Самую первую почтовую карточку без конверта отправили в Австрии в 1869 году. На небольшом кусочке картона — марка в два крейцера: это было дешевле, чем письмо в конверте. Идея прижимистым австрийцам понравилась настолько, что за год продали около трех миллионов открыток. До России "открытые письма" добрались уже в 1872-м. Первые открытки совсем не походили на те, к которым мы привыкли. "Примитивные в плане дизайна, они напоминали скорее документы. Издатели захотели увеличить продажи, поэтому и привлекли художников", — поясняет президент Союза филокартистов России Василий Волков. С иллюстрациями открытки в Российской империи выпустили лишь в начале 1890-х: на них были виды Москвы. До этого отправляли самиздат — экземпляры, нарисованные от руки или привозные из Германии или Франции. Адаптацией зарубежных сюжетов типографии себя не утруждали, оставляя католические варианты: поросят, гномов, Санкт-Николаусов. Выдавало российский тираж только написанное кириллицей поздравление. Открытки стоили недешево и считались роскошным подарком. Во многом из-за затейливого оформления: тиснения, посыпки в виде снега и даже натуральных волос — из них делали бороду Деда Мороза. Почти все известные художники того времени создавали сюжеты для издателей открыток. Также среди коллекционеров ценятся открытки по рисункам Ивана Билибина и Сергея Соломко. Однако самой известной среди мастеров остается Елизавета Бём — во многом благодаря именно ей неприметные карточки с поздравлениями стали произведением искусства. Работы художницы, которая была мастером рождественского жанра, дарили друг другу даже в царской семье.От агитки к бизнес-поздравлениюВ Советском Союзе открытки печатали миллионами. Власти использовали их для агитации: в 1930-е на них освещали успехи пятилеток. С новогодних открыток ушла прежняя религиозная символика, зато прочно обосновались кремлевские звезды и куранты на Спасской башне. Больше всего у коллекционеров ценятся рисунки Владимира Зарубина, которые выпускали небольшими тиражами в несколько тысяч. "Вы почти наверняка видели его работы: милые зверята, нарядные елочки, новогодние украшения. Художника часто обвиняли в уходе от социалистического искусства, но его творчество пользовалось огромным спросом", — объясняет Волков. Он добавляет, что в последние лет 15 появилась новая тенденция: рассылать корпоративные новогодние открытки. Компании заказывают их небольшими тиражами. Чтобы произвести впечатление на партнеров по бизнесу, иногда применяют сложную технику."Открытки, которые я получаю от одной японской фирмы, каждый раз все больше похожи на произведение искусства. В Стране восходящего солнца поддерживается традиция nengajo (年賀状), или новогодних посланий", — говорит Волков. Только в прошлом году почта Японии доставила 19 миллионов таких писем. Ведь если вы получили nengajo, то обязательно должны ответить. О тексте можно не беспокоиться: достаточно указать адрес. Посткроссинг: "друзья по переписке" 2.0Однако спасают прекрасную традицию не только бизнесмены. Художник Мария Гришкевич ведет аккаунт в TikTok, где рассказывает о своем хобби — посткроссинге. Последние лет пять движение активно развивается: благодаря сайту Postcrossing по миру разлетелось почти 60 миллионов открыток, причем Россия лидирует по числу участников (больше 110 тысяч человек), опережая Китай, Тайвань и США. Отличие от привычной еще нашим бабушкам и дедушкам "дружбы по переписке" — адреса механически выдает алгоритм. Он же следит за тем, чтобы разница между отправленными и полученными открытками была минимальной. Посылая письмо, к примеру, в Италию, ответный подарок можно получить из Японии или любой другой страны. Она признается, что писать незнакомцу непросто, хотя в анкете при регистрации участники указывают свои интересы и предпочтения: "Это всегда небольшое приключение".Специалист по социальной работе в психиатрической больнице и автор книжного блога Марина Еременко обменивается открытками уже более пяти лет. У нее собственный алгоритм общения. Можно поделиться новостями или красивой цитатой либо написать, что вас недавно поразило, восхитило или повеселило. "Если в профиле вы видите, что у вас с адресатом есть общее увлечение, — это стоит упомянуть. А если умеете рисовать, то вместо текста оставьте рисунок!" — советует она. Переписку, конечно, можно продолжить. Мария Гришкевич рассказывает историю, тронувшую ее до слез. "Одна женщина из Мичигана отправила мне конверт со старой черно-белой открыткой и фотографией: на меня, высунув язык, смотрел довольный пес. В паре строчек она сухо сообщала, что собака умерла месяц назад. Я понимала, как ей тяжело. Чтобы поддержать мою новую знакомую, я нарисовала портрет ее цвергшнауцера и отправила ей. Мы потом еще долго общались".У посткроссеров свой этикет: во-первых, отдельной фразой благодарить почтальона за доставку. Во-вторых, хорошим тоном считается отправлять открытку без конверта, с красивыми марками, а еще украшать ее дополнительными стикерами, наклейками, блестками — это часть эстетики. "Приятно же получить подарок, оформленный с душой", — поясняет Гришкевич. Если все-таки хочется положить карточку в конверт, можно для шика запечатать его воском, декорировать штампами или раскрасить. В общем, сделать все, чтобы послание максимально выделялось на фоне обычных писем и его хотелось бы бесконечно трогать и разглядывать. Ощущения, которых не получишь даже от самого красивого имейла.

https://ria.ru/20201204/podarki-1587496863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, рождество христово, иван билибин (художник), илья репин