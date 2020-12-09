Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201209/otkrytki-1588268161.html
"Я пишу тебе с приветом!" Почему открытки снова в моде
"Я пишу тебе с приветом!" Почему открытки снова в моде
Ровно 177 лет назад в Англии отправили первую рождественскую карточку с поздравлением. О том, как сначала открытки считались способом сэкономить, затем стали... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T08:00
2020-12-09T08:07
культура
новый год
рождество христово
иван билибин (художник)
илья репин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588273523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3e0b957a9f49922e78e0a3297e542f3.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Ровно 177 лет назад в Англии отправили первую рождественскую карточку с поздравлением. О том, как сначала открытки считались способом сэкономить, затем стали роскошным подарком, потом — средством агитации и, наконец, модным хобби, — в материале РИА Новости. Бородатая картонкаЖелание сэкономить — вот что привело к появлению открытки (как, впрочем, и многих других гениальных изобретений). Самую первую почтовую карточку без конверта отправили в Австрии в 1869 году. На небольшом кусочке картона — марка в два крейцера: это было дешевле, чем письмо в конверте. Идея прижимистым австрийцам понравилась настолько, что за год продали около трех миллионов открыток. До России "открытые письма" добрались уже в 1872-м. Первые открытки совсем не походили на те, к которым мы привыкли. "Примитивные в плане дизайна, они напоминали скорее документы. Издатели захотели увеличить продажи, поэтому и привлекли художников", — поясняет президент Союза филокартистов России Василий Волков. С иллюстрациями открытки в Российской империи выпустили лишь в начале 1890-х: на них были виды Москвы. До этого отправляли самиздат — экземпляры, нарисованные от руки или привозные из Германии или Франции. Адаптацией зарубежных сюжетов типографии себя не утруждали, оставляя католические варианты: поросят, гномов, Санкт-Николаусов. Выдавало российский тираж только написанное кириллицей поздравление. Открытки стоили недешево и считались роскошным подарком. Во многом из-за затейливого оформления: тиснения, посыпки в виде снега и даже натуральных волос — из них делали бороду Деда Мороза. Почти все известные художники того времени создавали сюжеты для издателей открыток. Также среди коллекционеров ценятся открытки по рисункам Ивана Билибина и Сергея Соломко. Однако самой известной среди мастеров остается Елизавета Бём — во многом благодаря именно ей неприметные карточки с поздравлениями стали произведением искусства. Работы художницы, которая была мастером рождественского жанра, дарили друг другу даже в царской семье.От агитки к бизнес-поздравлениюВ Советском Союзе открытки печатали миллионами. Власти использовали их для агитации: в 1930-е на них освещали успехи пятилеток. С новогодних открыток ушла прежняя религиозная символика, зато прочно обосновались кремлевские звезды и куранты на Спасской башне. Больше всего у коллекционеров ценятся рисунки Владимира Зарубина, которые выпускали небольшими тиражами в несколько тысяч. "Вы почти наверняка видели его работы: милые зверята, нарядные елочки, новогодние украшения. Художника часто обвиняли в уходе от социалистического искусства, но его творчество пользовалось огромным спросом", — объясняет Волков. Он добавляет, что в последние лет 15 появилась новая тенденция: рассылать корпоративные новогодние открытки. Компании заказывают их небольшими тиражами. Чтобы произвести впечатление на партнеров по бизнесу, иногда применяют сложную технику."Открытки, которые я получаю от одной японской фирмы, каждый раз все больше похожи на произведение искусства. В Стране восходящего солнца поддерживается традиция nengajo (年賀状), или новогодних посланий", — говорит Волков. Только в прошлом году почта Японии доставила 19 миллионов таких писем. Ведь если вы получили nengajo, то обязательно должны ответить. О тексте можно не беспокоиться: достаточно указать адрес. Посткроссинг: "друзья по переписке" 2.0Однако спасают прекрасную традицию не только бизнесмены. Художник Мария Гришкевич ведет аккаунт в TikTok, где рассказывает о своем хобби — посткроссинге. Последние лет пять движение активно развивается: благодаря сайту Postcrossing по миру разлетелось почти 60 миллионов открыток, причем Россия лидирует по числу участников (больше 110 тысяч человек), опережая Китай, Тайвань и США. Отличие от привычной еще нашим бабушкам и дедушкам "дружбы по переписке" — адреса механически выдает алгоритм. Он же следит за тем, чтобы разница между отправленными и полученными открытками была минимальной. Посылая письмо, к примеру, в Италию, ответный подарок можно получить из Японии или любой другой страны. Она признается, что писать незнакомцу непросто, хотя в анкете при регистрации участники указывают свои интересы и предпочтения: "Это всегда небольшое приключение".Специалист по социальной работе в психиатрической больнице и автор книжного блога Марина Еременко обменивается открытками уже более пяти лет. У нее собственный алгоритм общения. Можно поделиться новостями или красивой цитатой либо написать, что вас недавно поразило, восхитило или повеселило. "Если в профиле вы видите, что у вас с адресатом есть общее увлечение, — это стоит упомянуть. А если умеете рисовать, то вместо текста оставьте рисунок!" — советует она. Переписку, конечно, можно продолжить. Мария Гришкевич рассказывает историю, тронувшую ее до слез. "Одна женщина из Мичигана отправила мне конверт со старой черно-белой открыткой и фотографией: на меня, высунув язык, смотрел довольный пес. В паре строчек она сухо сообщала, что собака умерла месяц назад. Я понимала, как ей тяжело. Чтобы поддержать мою новую знакомую, я нарисовала портрет ее цвергшнауцера и отправила ей. Мы потом еще долго общались".У посткроссеров свой этикет: во-первых, отдельной фразой благодарить почтальона за доставку. Во-вторых, хорошим тоном считается отправлять открытку без конверта, с красивыми марками, а еще украшать ее дополнительными стикерами, наклейками, блестками — это часть эстетики. "Приятно же получить подарок, оформленный с душой", — поясняет Гришкевич. Если все-таки хочется положить карточку в конверт, можно для шика запечатать его воском, декорировать штампами или раскрасить. В общем, сделать все, чтобы послание максимально выделялось на фоне обычных писем и его хотелось бы бесконечно трогать и разглядывать. Ощущения, которых не получишь даже от самого красивого имейла.
https://ria.ru/20201204/podarki-1587496863.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588273523_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4c136a6a6189119aaf980b551ee89b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый год, рождество христово, иван билибин (художник), илья репин

"Я пишу тебе с приветом!" Почему открытки снова в моде

08:00 09.12.2020 (обновлено: 08:07 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРождественская открытка
Рождественская открытка - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ольга Распопова. Ровно 177 лет назад в Англии отправили первую рождественскую карточку с поздравлением. О том, как сначала открытки считались способом сэкономить, затем стали роскошным подарком, потом — средством агитации и, наконец, модным хобби, — в материале РИА Новости.

Бородатая картонка

Желание сэкономить — вот что привело к появлению открытки (как, впрочем, и многих других гениальных изобретений). Самую первую почтовую карточку без конверта отправили в Австрии в 1869 году. На небольшом кусочке картона — марка в два крейцера: это было дешевле, чем письмо в конверте. Идея прижимистым австрийцам понравилась настолько, что за год продали около трех миллионов открыток. До России "открытые письма" добрались уже в 1872-м.
Первые открытки совсем не походили на те, к которым мы привыкли. "Примитивные в плане дизайна, они напоминали скорее документы. Издатели захотели увеличить продажи, поэтому и привлекли художников", — поясняет президент Союза филокартистов России Василий Волков.
С иллюстрациями открытки в Российской империи выпустили лишь в начале 1890-х: на них были виды Москвы. До этого отправляли самиздат — экземпляры, нарисованные от руки или привозные из Германии или Франции. Адаптацией зарубежных сюжетов типографии себя не утруждали, оставляя католические варианты: поросят, гномов, Санкт-Николаусов. Выдавало российский тираж только написанное кириллицей поздравление.
© Public domain

Новогодняя дореволюционная открытка. Россия

Новогодняя дореволюционная открытка. Россия
1 из 3

Новогодняя дореволюционная открытка. Россия

© Public domain

Обычная новогодняя открытка, датированная 23 декабря 1914 года

Открытка, датированная 23 декабря 1014 года
2 из 3

Обычная новогодняя открытка, датированная 23 декабря 1914 года

© РИА Новости / Простяков

Русская рождественская поздравительная открытка. XIX век

Русская рождественская поздравительная открытка. XIX в.
3 из 3

Русская рождественская поздравительная открытка. XIX век

© РИА Новости / Простяков
1 из 3

Новогодняя дореволюционная открытка. Россия

© Public domain
2 из 3

Обычная новогодняя открытка, датированная 23 декабря 1914 года

3 из 3

Русская рождественская поздравительная открытка. XIX век

© РИА Новости / Простяков
Открытки стоили недешево и считались роскошным подарком. Во многом из-за затейливого оформления: тиснения, посыпки в виде снега и даже натуральных волос — из них делали бороду Деда Мороза.
Почти все известные художники того времени создавали сюжеты для издателей открыток.

"Бенуа, Васнецов, Врубель, Кустодиев, Левитан, Поленов, Рерих, Репин, Сомов, Серов и множество других совершенно разных по стилю мастеров брались за эту работу", — рассказывает Волков.

Также среди коллекционеров ценятся открытки по рисункам Ивана Билибина и Сергея Соломко. Однако самой известной среди мастеров остается Елизавета Бём — во многом благодаря именно ей неприметные карточки с поздравлениями стали произведением искусства. Работы художницы, которая была мастером рождественского жанра, дарили друг другу даже в царской семье.
CC BY-SA 2.0 / / Новогодняя открытка Елизаветы Бём
Новогодняя открытка Елизаветы Бём - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
CC BY-SA 2.0 / /
Новогодняя открытка Елизаветы Бём

От агитки к бизнес-поздравлению

В Советском Союзе открытки печатали миллионами. Власти использовали их для агитации: в 1930-е на них освещали успехи пятилеток. С новогодних открыток ушла прежняя религиозная символика, зато прочно обосновались кремлевские звезды и куранты на Спасской башне.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк"Елка Победы" в Центральном музее Великой Отечественной войны
Елка Победы в Центральном музее Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
"Елка Победы" в Центральном музее Великой Отечественной войны
Больше всего у коллекционеров ценятся рисунки Владимира Зарубина, которые выпускали небольшими тиражами в несколько тысяч. "Вы почти наверняка видели его работы: милые зверята, нарядные елочки, новогодние украшения. Художника часто обвиняли в уходе от социалистического искусства, но его творчество пользовалось огромным спросом", — объясняет Волков.
© Фото : архив МДЦ "Артек"Новогодняя открытка, придуманная в "Артеке"
Новогодняя открытка, придуманная в Артеке
1 из 3
Новогодняя открытка, придуманная в "Артеке"
© Фото : архив МДЦ "Артек"
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Новогодняя открытка с видом Спасской башни Московского Кремля. Репродукция

Репродукция новогодней открытки с видом Спасской башни Московского Кремля
2 из 3

Новогодняя открытка с видом Спасской башни Московского Кремля. Репродукция

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© ИнфографикаНовогодняя открытка
Новогодняя открытка
3 из 3
Новогодняя открытка
© Инфографика
1 из 3
Новогодняя открытка, придуманная в "Артеке"
© Фото : архив МДЦ "Артек"
2 из 3

Новогодняя открытка с видом Спасской башни Московского Кремля. Репродукция

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 3
Новогодняя открытка
© Инфографика
Он добавляет, что в последние лет 15 появилась новая тенденция: рассылать корпоративные новогодние открытки. Компании заказывают их небольшими тиражами. Чтобы произвести впечатление на партнеров по бизнесу, иногда применяют сложную технику.
"Открытки, которые я получаю от одной японской фирмы, каждый раз все больше похожи на произведение искусства. В Стране восходящего солнца поддерживается традиция nengajo (年賀状), или новогодних посланий", — говорит Волков.
Только в прошлом году почта Японии доставила 19 миллионов таких писем. Ведь если вы получили nengajo, то обязательно должны ответить. О тексте можно не беспокоиться: достаточно указать адрес.

Посткроссинг: "друзья по переписке" 2.0

Однако спасают прекрасную традицию не только бизнесмены. Художник Мария Гришкевич ведет аккаунт в TikTok, где рассказывает о своем хобби — посткроссинге. Последние лет пять движение активно развивается: благодаря сайту Postcrossing по миру разлетелось почти 60 миллионов открыток, причем Россия лидирует по числу участников (больше 110 тысяч человек), опережая Китай, Тайвань и США.
 
Отличие от привычной еще нашим бабушкам и дедушкам "дружбы по переписке" — адреса механически выдает алгоритм. Он же следит за тем, чтобы разница между отправленными и полученными открытками была минимальной. Посылая письмо, к примеру, в Италию, ответный подарок можно получить из Японии или любой другой страны.

"Кто мне только не писал за три года! От школьников и студентов до бабушек и дедушек, причем из разных точек мира", — отмечает Мария.

Она признается, что писать незнакомцу непросто, хотя в анкете при регистрации участники указывают свои интересы и предпочтения: "Это всегда небольшое приключение".
Специалист по социальной работе в психиатрической больнице и автор книжного блога Марина Еременко обменивается открытками уже более пяти лет. У нее собственный алгоритм общения.
Можно поделиться новостями или красивой цитатой либо написать, что вас недавно поразило, восхитило или повеселило. "Если в профиле вы видите, что у вас с адресатом есть общее увлечение, — это стоит упомянуть. А если умеете рисовать, то вместо текста оставьте рисунок!" — советует она.
Переписку, конечно, можно продолжить. Мария Гришкевич рассказывает историю, тронувшую ее до слез. "Одна женщина из Мичигана отправила мне конверт со старой черно-белой открыткой и фотографией: на меня, высунув язык, смотрел довольный пес. В паре строчек она сухо сообщала, что собака умерла месяц назад. Я понимала, как ей тяжело. Чтобы поддержать мою новую знакомую, я нарисовала портрет ее цвергшнауцера и отправила ей. Мы потом еще долго общались".

У посткроссеров свой этикет: во-первых, отдельной фразой благодарить почтальона за доставку. Во-вторых, хорошим тоном считается отправлять открытку без конверта, с красивыми марками, а еще украшать ее дополнительными стикерами, наклейками, блестками — это часть эстетики. "Приятно же получить подарок, оформленный с душой", — поясняет Гришкевич.
Если все-таки хочется положить карточку в конверт, можно для шика запечатать его воском, декорировать штампами или раскрасить. В общем, сделать все, чтобы послание максимально выделялось на фоне обычных писем и его хотелось бы бесконечно трогать и разглядывать. Ощущения, которых не получишь даже от самого красивого имейла.
Девушка с новогодним подарком - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 08:00Культура
Не гель для бритья и не духи: как правильно выбирать и дарить подарки
 
КультураНовый годРождество ХристовоИван Билибин (художник)Илья Репин
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Ученые поняли, как экономить ключевой материал современной электроники
08:52Врач объяснила, почему нельзя воздерживаться от еды до новогодней ночи
08:51Телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию Путина
08:49В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:47Гинцбург уточнил рекомендации о запрете на алкоголь во время вакцинации
08:43ОАЭ зарегистрировали китайскую вакцину от коронавируса
08:41Двое жителей Омской области получили срок за нападение на ветерана
08:36Названы проблемы, с которыми сталкиваются пользователи каршеринга
08:18Эксперт рассказал, сколько будет соблюдаться соглашение по Карабаху
08:12В Москве заработал сервис для привлечения инвестиций в стартапы
08:06Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
08:03В России разработали проект плана продвижения "зеленых" продуктов
08:00Российские вузы придумали, как ускорить лечение гнойных воспалений
07:57Москвичей в среду ожидает погожий морозный день
07:56При пожаре в частном доме в Татарстане погибли три человека
07:51В МЧС уточнили площадь пожара на нефтяной скважине в Оренбургской области
07:45Житель Подмосковья получил срок за сексуальные преступления против детей
07:36Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
07:35На Сахалине военному вынесли приговор за избиение двух солдат
07:12Больным COVID-19 предложили альтернативу шампанскому на Новый год
Лента новостейМолния