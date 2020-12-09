https://ria.ru/20201209/otkrytie-1588473555.html

Банк "Открытие" провел онлайн бизнес-шоу в Свердловской области

Банк "Открытие" провел онлайн бизнес-шоу в Свердловской области

Масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса", участники которого узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих эффективно... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:00

2020-12-09T18:00

2020-12-09T18:00

малый бизнес

открытие (банк)

свердловская область

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса", участники которого узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих эффективно развивать бизнес в цифровом мире, провел в Свердловской области банк "Открытие", сообщает пресс-служба банка.Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с Мининвестразвития региона и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.Заместитель президента – председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, открывшая бизнес-шоу, привела примеры компаний, в частности, в области общественного питания, которые сумели в условиях пандемии коронавируса перестроить бизнес и найти новые цифровые инструменты для развития, используя интернет-продажи и интеграцию их с сервисами доставок, email-маркетинг и смс-информирование, создание сообществ в соцсетях и геймификацию.По словам Черкасовой, примеры "непринимателей" (так в банке "Открытие" называют бизнесменов, добивающихся успеха вопреки всем трудностям) доказывают, что "в любой ситуации можно найти решения и возможности для развития своего дела".В свою очередь, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что область входит в пятерку ведущих регионов России по количеству зарегистрированных предпринимателей. "На сегодняшний день у нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 37 тысяч самозанятых. Чтобы взаимодействие с бизнесом было максимально комфортным, прозрачным, равнодоступным для предпринимателей из любого муниципалитета области, большое внимание уделяется цифровизации государственных сервисов и механизмов поддержки", - приводятся в сообщении ее слова.Казакова пояснила, что в 2019 году был запущен новый личный кабинет для предпринимателей, который позволяет подавать заявки на все услуги Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, а также быстро получать эти услуги. Был создан и успешно работает "кредитный конвейер". В 2020 году в области запущена краудинвестинговая платформа "ВДело". В 2020 году областной фонд поддержки предпринимательства помог выйти на международные маркетплейсы 53 предпринимателям области, где они смогли заключить экспортные контракты на общую сумму 32,9 миллиона рублей. Директор Фонда Валерий Пиличев добавил, что в области реализуется проекта Business-Data, предоставляющий бизнесменам точные исследования рынков городов проекта, магазин франшиз, льготные займы. Благодаря использованию Big Data и инструментов франчайзинга, проект позволяет быстро запускать бизнес в небольших городах, повышая там уровень жизни. Проект рассчитан до 2024 года и охватит 20 городов Свердловской области. Своим опытом использования цифровизации в ходе шоу поделились и сами свердловские предприниматели.

https://ria.ru/20201028/shtat-1581955714.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малый бизнес, открытие (банк), свердловская область, новости компаний - экономика