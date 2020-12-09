Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/otkrytie-1588473555.html
Банк "Открытие" провел онлайн бизнес-шоу в Свердловской области
Банк "Открытие" провел онлайн бизнес-шоу в Свердловской области
Масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса", участники которого узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих эффективно... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:00
2020-12-09T18:00
малый бизнес
открытие (банк)
свердловская область
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/18/1555321837_0:265:2700:1784_1920x0_80_0_0_5bf00c2bc65fee91cc8f64cc16b29a94.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса", участники которого узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих эффективно развивать бизнес в цифровом мире, провел в Свердловской области банк "Открытие", сообщает пресс-служба банка.Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с Мининвестразвития региона и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.Заместитель президента – председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, открывшая бизнес-шоу, привела примеры компаний, в частности, в области общественного питания, которые сумели в условиях пандемии коронавируса перестроить бизнес и найти новые цифровые инструменты для развития, используя интернет-продажи и интеграцию их с сервисами доставок, email-маркетинг и смс-информирование, создание сообществ в соцсетях и геймификацию.По словам Черкасовой, примеры "непринимателей" (так в банке "Открытие" называют бизнесменов, добивающихся успеха вопреки всем трудностям) доказывают, что "в любой ситуации можно найти решения и возможности для развития своего дела".В свою очередь, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что область входит в пятерку ведущих регионов России по количеству зарегистрированных предпринимателей. "На сегодняшний день у нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 37 тысяч самозанятых. Чтобы взаимодействие с бизнесом было максимально комфортным, прозрачным, равнодоступным для предпринимателей из любого муниципалитета области, большое внимание уделяется цифровизации государственных сервисов и механизмов поддержки", - приводятся в сообщении ее слова.Казакова пояснила, что в 2019 году был запущен новый личный кабинет для предпринимателей, который позволяет подавать заявки на все услуги Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, а также быстро получать эти услуги. Был создан и успешно работает "кредитный конвейер". В 2020 году в области запущена краудинвестинговая платформа "ВДело". В 2020 году областной фонд поддержки предпринимательства помог выйти на международные маркетплейсы 53 предпринимателям области, где они смогли заключить экспортные контракты на общую сумму 32,9 миллиона рублей. Директор Фонда Валерий Пиличев добавил, что в области реализуется проекта Business-Data, предоставляющий бизнесменам точные исследования рынков городов проекта, магазин франшиз, льготные займы. Благодаря использованию Big Data и инструментов франчайзинга, проект позволяет быстро запускать бизнес в небольших городах, повышая там уровень жизни. Проект рассчитан до 2024 года и охватит 20 городов Свердловской области. Своим опытом использования цифровизации в ходе шоу поделились и сами свердловские предприниматели.
https://ria.ru/20201028/shtat-1581955714.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/18/1555321837_0:12:2700:2037_1920x0_80_0_0_d25dc50d9f7b3a5b4d174d7f0fd6ca38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
малый бизнес, открытие (банк), свердловская область, новости компаний - экономика

Банк "Открытие" провел онлайн бизнес-шоу в Свердловской области

18:00 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд банка Открытие на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Масштабное бизнес-шоу для предпринимателей "Цифровая эволюция бизнеса", участники которого узнали о новых технологиях и решениях, позволяющих эффективно развивать бизнес в цифровом мире, провел в Свердловской области банк "Открытие", сообщает пресс-служба банка.
Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" совместно с Мининвестразвития региона и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства.
Заместитель президента – председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова, открывшая бизнес-шоу, привела примеры компаний, в частности, в области общественного питания, которые сумели в условиях пандемии коронавируса перестроить бизнес и найти новые цифровые инструменты для развития, используя интернет-продажи и интеграцию их с сервисами доставок, email-маркетинг и смс-информирование, создание сообществ в соцсетях и геймификацию.
По словам Черкасовой, примеры "непринимателей" (так в банке "Открытие" называют бизнесменов, добивающихся успеха вопреки всем трудностям) доказывают, что "в любой ситуации можно найти решения и возможности для развития своего дела".
В свою очередь, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова отметила, что область входит в пятерку ведущих регионов России по количеству зарегистрированных предпринимателей.
"На сегодняшний день у нас более 192 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также свыше 37 тысяч самозанятых. Чтобы взаимодействие с бизнесом было максимально комфортным, прозрачным, равнодоступным для предпринимателей из любого муниципалитета области, большое внимание уделяется цифровизации государственных сервисов и механизмов поддержки", - приводятся в сообщении ее слова.
Казакова пояснила, что в 2019 году был запущен новый личный кабинет для предпринимателей, который позволяет подавать заявки на все услуги Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, а также быстро получать эти услуги. Был создан и успешно работает "кредитный конвейер". В 2020 году в области запущена краудинвестинговая платформа "ВДело". В 2020 году областной фонд поддержки предпринимательства помог выйти на международные маркетплейсы 53 предпринимателям области, где они смогли заключить экспортные контракты на общую сумму 32,9 миллиона рублей.
Директор Фонда Валерий Пиличев добавил, что в области реализуется проекта Business-Data, предоставляющий бизнесменам точные исследования рынков городов проекта, магазин франшиз, льготные займы. Благодаря использованию Big Data и инструментов франчайзинга, проект позволяет быстро запускать бизнес в небольших городах, повышая там уровень жизни. Проект рассчитан до 2024 года и охватит 20 городов Свердловской области.
Своим опытом использования цифровизации в ходе шоу поделились и сами свердловские предприниматели.
Сотрудница банка Открытие на рабочем месте - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 16:41
Банк "Открытие" увеличит штат ИТ-разработчиков на 1000 человек
 
Малый бизнесОткрытие (банк)Свердловская областьНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
Лента новостейМолния