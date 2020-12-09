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СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве
СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве
Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:23
2020-12-09T19:23
2020-12-09T19:35
светлана петренко
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
литва
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Согласно данным, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской республики.Также на памятники была нанесена оскорбительная символика.Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".
https://ria.ru/20201201/pamyatnik-1587238914.html
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светлана петренко, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), литва, в мире