https://ria.ru/20201209/oskvernenie-1588492456.html

СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве

СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве

Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T19:23

2020-12-09T19:23

2020-12-09T19:35

светлана петренко

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

литва

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Согласно данным, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской республики.Также на памятники была нанесена оскорбительная символика.Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".

https://ria.ru/20201201/pamyatnik-1587238914.html

https://ria.ru/20201201/natsizm-1587098962.html

россия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), литва, в мире