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СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве
СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве
Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:23
2020-12-09T19:35
светлана петренко
происшествия
россия
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литва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Согласно данным, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской республики.Также на памятники была нанесена оскорбительная символика.Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".
https://ria.ru/20201201/pamyatnik-1587238914.html
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светлана петренко, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), литва, в мире

СК проверит сообщения об осквернении памятника советским воинам в Литве

19:23 09.12.2020 (обновлено: 19:35 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российские следователи начали проверку после появления в СМИ информации об осквернении памятника советским воинам в Литве, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В связи с появлением в средствах массовой информации сведений об осквернении в Литве памятников советским воинам в Главном следственном управлении Следственного комитета России организована доследственная проверка", - сказала она.

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Согласно данным, злоумышленники облили красной краской памятник советским воинам, погибшим в 1941-1945 годах, а также могильные плиты бойцов Красной армии, расположенные на братском кладбище в городе Обяляй Литовской республики.
Также на памятники была нанесена оскорбительная символика.
Факт осквернения установлен в ходе осмотра братских захоронений участниками литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты".

"Проведение проверки поручено отделению по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", - добавила Петренко.

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Светлана ПетренкоПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЛитваВ мире
 
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