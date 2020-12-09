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В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия

В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия

Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:56

2020-12-09T14:56

2020-12-09T21:39

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

китай

сша

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции."Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир — это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", — сказал Рябков в среду журналистам.По мнению дипломата, время этих людей пройдет, Москва будет работать над тем, чтобы это время приблизить.

https://ria.ru/20201114/khit-1584667167.html

россия

китай

сша

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, китай, сша, в мире