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В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия
В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия
Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:56
2020-12-09T21:39
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
китай
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции."Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир — это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", — сказал Рябков в среду журналистам.По мнению дипломата, время этих людей пройдет, Москва будет работать над тем, чтобы это время приблизить.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, китай, сша, в мире

В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия

14:56 09.12.2020 (обновлено: 21:39 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции.
"Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир — это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", — сказал Рябков в среду журналистам.
По мнению дипломата, время этих людей пройдет, Москва будет работать над тем, чтобы это время приблизить.
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