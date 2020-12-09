https://ria.ru/20201209/oruzhie-1588427983.html
В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия
В МИД ответили на угрозы США о санкциях за покупку российского оружия
Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:56
2020-12-09T14:56
2020-12-09T21:39
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d2a15c17c14eedff6458e6182fa52f.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Угрозы санкций за приобретение российского вооружения — это проявление недобросовестной конкуренции, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что страны, приобретающие вооружения у России и Китая, могут попасть под американские санкции."Это повторяется изо дня в день. Люди, которые все это тиражируют, изобличают себя в качестве, во-первых, апологетов недобросовестной конкуренции, и на этом рынке тоже, и, во-вторых, демонстрируют, что они полностью погрязли в представлениях о том, что современный мир — это мир соперничества великих держав, в котором надо не решать общие проблемы, а просто диктовать свою волю, шантажировать, запугивать всех вокруг", — сказал Рябков в среду журналистам.По мнению дипломата, время этих людей пройдет, Москва будет работать над тем, чтобы это время приблизить.
https://ria.ru/20201114/khit-1584667167.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156363/90/1563639018_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e888db04169e856691b761eb68a6f36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, китай, сша, в мире