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МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"
МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"
В МИД прокомментировали обвинение гражданина России в Дании в шпионаже и указали на отсутствие доказательств. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T18:49
2020-12-09T19:35
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дания
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В МИД прокомментировали обвинение гражданина России в Дании в шпионаже и указали на отсутствие доказательств. Как сообщали СМИ, россиянину, проживающему в Дании, прокуратура страны предъявила обвинения в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях королевства. Под стражей он находится с июля. Как указано в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства, Москва "держит на контроле ситуацию", россиянин не признает свою вину, ему предоставили адвоката. Представитель МИД добавила, что с момента задержания россиянину оказывают всю необходимую помощь со стороны консульского отдела посольства, дипломаты неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими."Рассчитываем, что справедливость — при всем предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника — возобладает", — заключила Захарова.
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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, в мире

МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"

18:49 09.12.2020 (обновлено: 19:35 09.12.2020)
 
© AP Photo / Polfoto/Mogens FlindtПолицейские в Копенгагене
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AP Photo / Polfoto/Mogens Flindt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В МИД прокомментировали обвинение гражданина России в Дании в шпионаже и указали на отсутствие доказательств.
Как сообщали СМИ, россиянину, проживающему в Дании, прокуратура страны предъявила обвинения в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях королевства. Под стражей он находится с июля.
Как указано в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства, Москва "держит на контроле ситуацию", россиянин не признает свою вину, ему предоставили адвоката.
"Рассматриваем арест и начавшееся судебное разбирательство как очередной этап антироссийской истерии со стороны Копенгагена. Подобные бездоказательные обвинения напоминают "охоту на ведьм", ставя тем самым под удар деятельность российских специалистов на территории Дании".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Мария Захарова
Представитель МИД добавила, что с момента задержания россиянину оказывают всю необходимую помощь со стороны консульского отдела посольства, дипломаты неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими.
"Рассчитываем, что справедливость — при всем предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника — возобладает", — заключила Захарова.
Президент РФ Дмитрий Медведев на церемонии официальной встречи - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 13:08
Посольство России в Дании считает обвинение россиянина в шпионаже ошибкой
 
Мария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ДанияВ мире
 
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