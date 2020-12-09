https://ria.ru/20201209/obvinenie-1588486249.html

МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"

МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с "охотой на ведьм"

В МИД прокомментировали обвинение гражданина России в Дании в шпионаже и указали на отсутствие доказательств. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T18:49

2020-12-09T18:49

2020-12-09T19:35

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дания

в мире

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В МИД прокомментировали обвинение гражданина России в Дании в шпионаже и указали на отсутствие доказательств. Как сообщали СМИ, россиянину, проживающему в Дании, прокуратура страны предъявила обвинения в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях королевства. Под стражей он находится с июля. Как указано в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства, Москва "держит на контроле ситуацию", россиянин не признает свою вину, ему предоставили адвоката. Представитель МИД добавила, что с момента задержания россиянину оказывают всю необходимую помощь со стороны консульского отдела посольства, дипломаты неоднократно посещали его в изоляторе временного содержания, содействовали в налаживании связи с родными и близкими."Рассчитываем, что справедливость — при всем предвзятом характере обвинений против нашего соотечественника — возобладает", — заключила Захарова.

https://ria.ru/20201209/arest-1588395646.html

россия

дания

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мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дания, в мире