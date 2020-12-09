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https://ria.ru/20201209/nikolskiy-1588370490.html
Никольский отсудил отчисления за исполнение его песен в "Голосе 60+"
Никольский отсудил отчисления за исполнение его песен в "Голосе 60+"
Рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп "Цветы" и "Воскресенье" Константин Никольский через суд добился взыскания с Первого канала 265 тысяч рублей за... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:25
2020-12-09T17:25
культура
новости культуры
российское авторское общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп "Цветы" и "Воскресенье" Константин Никольский через суд добился взыскания с Первого канала 265 тысяч рублей за использование двух его песен в проекте "Голос 60+", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Из иска следовало, что музыкант обратился в суд с требованием взыскать с канала компенсацию в размере 500 тысяч рублей – по 250 тысяч за каждую из песен, использованных проектом "Голос 60+" в эфире осенью 2019 года. Речь идет о композициях "Один взгляд назад" и "Музыкант", Никольский написал к ним слова и музыку и является исполнителем этих произведений.Истец указывал, что он, как правообладатель, не давал разрешения на использование его песен в проекте и на сайте Первого канала или на их изменение, при этом композиции "были искажены путем сокращения музыки и текста". По утверждению Никольского, права на использование произведений у него также приобретены не были.Представитель ответчика указывал, что телеканал с заявленными требованиями не согласен. Он ссылался на то, что передачи с песнями Никольского были показаны в прямом эфире, шедшем в формате концерта и предполагающим отсутствие заранее прописанного сценария. Таким образом, телевещатель должен был лишь перечислить вознаграждение за использование песен в Российское авторское общество (РАО), которое, в свою очередь, занимается распределением средств между авторами. Отмечалось также, что Первому каналу на основании договора с РАО представлена возможность "использовать произведения путем их сообщения в эфир или по кабелю", речь о размещении песен на сайте не шла.Изначально Останкинский суд Москвы в большей части оставил иск Никольского без удовлетворения, постановив лишь взыскать с канала в его пользу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что тот сократил одну песню на куплет и припев и исказил мелодию обеих песен. Певец обжаловал это решение, 30 ноября Мосгорсуд добавил к вышеуказанной сумме еще 235 тысяч – компенсацию за включение композиций в состав выпусков передачи "Голос 60+" и их размещение на сайте Первого канала."Решение Останкинского районного суда отменено в части отказа в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. В этой части судом принято новое решение о взыскании с АО "Первый канал" в пользу Никольского компенсацию за нарушение авторского права в сумме 235 тысяч рублей. В остальной части решение Останкинского суда оставлено без изменения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.Мотивировочная часть определения Мосгорсуда пока не опубликована. Стороны могут обжаловать это решение.
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новости культуры, российское авторское общество

Никольский отсудил отчисления за исполнение его песен в "Голосе 60+"

17:25 09.12.2020
 
© Фото : с официального сайта певцаКонстантин Никольский
Константин Никольский - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : с официального сайта певца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп "Цветы" и "Воскресенье" Константин Никольский через суд добился взыскания с Первого канала 265 тысяч рублей за использование двух его песен в проекте "Голос 60+", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Из иска следовало, что музыкант обратился в суд с требованием взыскать с канала компенсацию в размере 500 тысяч рублей – по 250 тысяч за каждую из песен, использованных проектом "Голос 60+" в эфире осенью 2019 года. Речь идет о композициях "Один взгляд назад" и "Музыкант", Никольский написал к ним слова и музыку и является исполнителем этих произведений.
Истец указывал, что он, как правообладатель, не давал разрешения на использование его песен в проекте и на сайте Первого канала или на их изменение, при этом композиции "были искажены путем сокращения музыки и текста". По утверждению Никольского, права на использование произведений у него также приобретены не были.
Представитель ответчика указывал, что телеканал с заявленными требованиями не согласен. Он ссылался на то, что передачи с песнями Никольского были показаны в прямом эфире, шедшем в формате концерта и предполагающим отсутствие заранее прописанного сценария. Таким образом, телевещатель должен был лишь перечислить вознаграждение за использование песен в Российское авторское общество (РАО), которое, в свою очередь, занимается распределением средств между авторами. Отмечалось также, что Первому каналу на основании договора с РАО представлена возможность "использовать произведения путем их сообщения в эфир или по кабелю", речь о размещении песен на сайте не шла.
Изначально Останкинский суд Москвы в большей части оставил иск Никольского без удовлетворения, постановив лишь взыскать с канала в его пользу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что тот сократил одну песню на куплет и припев и исказил мелодию обеих песен. Певец обжаловал это решение, 30 ноября Мосгорсуд добавил к вышеуказанной сумме еще 235 тысяч – компенсацию за включение композиций в состав выпусков передачи "Голос 60+" и их размещение на сайте Первого канала.
"Решение Останкинского районного суда отменено в части отказа в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. В этой части судом принято новое решение о взыскании с АО "Первый канал" в пользу Никольского компенсацию за нарушение авторского права в сумме 235 тысяч рублей. В остальной части решение Останкинского суда оставлено без изменения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
Мотивировочная часть определения Мосгорсуда пока не опубликована. Стороны могут обжаловать это решение.
Олег Кондраков на шоу Голос - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 21:18Культура
Объявлена дата начала прямых эфиров шоу "Голос" на Первом канале
 
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