https://ria.ru/20201209/nikolskiy-1588370490.html

Никольский отсудил отчисления за исполнение его песен в "Голосе 60+"

Никольский отсудил отчисления за исполнение его песен в "Голосе 60+"

Рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп "Цветы" и "Воскресенье" Константин Никольский через суд добился взыскания с Первого канала 265 тысяч рублей за... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:25

2020-12-09T17:25

2020-12-09T17:25

культура

новости культуры

российское авторское общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/93639/96/936399671_0:39:573:361_1920x0_80_0_0_86272196b70144a2792d01c8c0521366.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп "Цветы" и "Воскресенье" Константин Никольский через суд добился взыскания с Первого канала 265 тысяч рублей за использование двух его песен в проекте "Голос 60+", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.Из иска следовало, что музыкант обратился в суд с требованием взыскать с канала компенсацию в размере 500 тысяч рублей – по 250 тысяч за каждую из песен, использованных проектом "Голос 60+" в эфире осенью 2019 года. Речь идет о композициях "Один взгляд назад" и "Музыкант", Никольский написал к ним слова и музыку и является исполнителем этих произведений.Истец указывал, что он, как правообладатель, не давал разрешения на использование его песен в проекте и на сайте Первого канала или на их изменение, при этом композиции "были искажены путем сокращения музыки и текста". По утверждению Никольского, права на использование произведений у него также приобретены не были.Представитель ответчика указывал, что телеканал с заявленными требованиями не согласен. Он ссылался на то, что передачи с песнями Никольского были показаны в прямом эфире, шедшем в формате концерта и предполагающим отсутствие заранее прописанного сценария. Таким образом, телевещатель должен был лишь перечислить вознаграждение за использование песен в Российское авторское общество (РАО), которое, в свою очередь, занимается распределением средств между авторами. Отмечалось также, что Первому каналу на основании договора с РАО представлена возможность "использовать произведения путем их сообщения в эфир или по кабелю", речь о размещении песен на сайте не шла.Изначально Останкинский суд Москвы в большей части оставил иск Никольского без удовлетворения, постановив лишь взыскать с канала в его пользу 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что тот сократил одну песню на куплет и припев и исказил мелодию обеих песен. Певец обжаловал это решение, 30 ноября Мосгорсуд добавил к вышеуказанной сумме еще 235 тысяч – компенсацию за включение композиций в состав выпусков передачи "Голос 60+" и их размещение на сайте Первого канала."Решение Останкинского районного суда отменено в части отказа в иске о взыскании компенсации за нарушение исключительного права. В этой части судом принято новое решение о взыскании с АО "Первый канал" в пользу Никольского компенсацию за нарушение авторского права в сумме 235 тысяч рублей. В остальной части решение Останкинского суда оставлено без изменения", - рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.Мотивировочная часть определения Мосгорсуда пока не опубликована. Стороны могут обжаловать это решение.

https://ria.ru/20201207/golos-1588110759.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, российское авторское общество