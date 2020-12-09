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https://ria.ru/20201209/neyroset-1588456342.html
Нейросеть помогла вычислить нештатную ситуацию при пуске ракеты "Союз"
Нейросеть помогла вычислить нештатную ситуацию при пуске ракеты "Союз"
Разработанная институтом "Роскосмоса" нейросеть постфактум обнаружила нештатную ситуацию при пуске ракеты "Союз" в 2018 году, которая могла привести к аварии. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:57
2020-12-09T16:59
хочу стать космонавтом
максим матюшин
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
союз
роскосмос
цниимаш
байконур (город)
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Разработанная институтом "Роскосмоса" нейросеть постфактум обнаружила нештатную ситуацию при пуске ракеты "Союз" в 2018 году, которая могла привести к аварии.Ранее о том, что тот пуск едва не кончился неудачей, в ракетно-космической отрасли не сообщали. Было известно только о последующем аварийном пуске "Союза", при котором экипаж МКС избежал гибели благодаря системе аварийного спасения.Об этом идет речь в статье начальника Центра управления полетами (входит в ЦНИИмаш) Максима Матюшина и сотрудника Центра Дмитрия Махалова, опубликованной в научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".Согласно статье, в результате использования нейросети для анализа информации, полученной при пуске ракеты-носителя "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09" 10 июля 2018 года, удалось выявить "нештатное отделение блока "В"".Блок отошел от центрального недостаточно далеко, чтобы считать ситуацию безопасной."Носовая часть блока "В" к моменту открытия сопла бака окислителя проходила в опасной близости от центрального блока ракеты-носителя", - отмечается в статье.Этот пуск предшествовал аварийному пуску ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября того же года. Обе ракеты имеют идентичную компоновку и методику сборки, а также собираются в одном комплексе космодрома Байконур одной и той же бригадой."Применение нейросетевого анализа для автоматизированного анализа процесса отделения боковых блоков ракеты-носителя типа "Союз" позволило выявить предвестник случившейся аварии, и внедрение методов искусственного интеллекта, безусловно, позволит избежать аварийных ситуаций в будущем", - говорится в статье.Ранее головной научный институт госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш сообщил, что разработал нейросеть для выявления нештатных ситуаций при пусках ракет-носителей "Союз". Разрабатывать эту систему ученые начали как раз после аварии "Союза-ФГ" в 2018-м.Находить отклонения в полете ракеты нейросеть учили по информации шести предыдущих пусков, а начали ее использовать для сопровождения стартующих ракет с 2019 года. Таким образом, нейросеть не могла бы выявить вовремя "предвестник аварии" в июле и помочь избежать аварии ракеты с пилотируемым кораблем в октябре того же года.Авария в октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись.Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Чтобы не допустить подобного в будущем, по сообщению "Роскосмоса", были приняты меры.При этом в статье про нейросеть не указывается, проводилось ли расследование причин нештатного отделения блока "В" при пуске "Союза" 10 июля 2018 года.
https://ria.ru/20201204/tpu-1587452273.html
https://ria.ru/20201113/neyroset-1584407197.html
https://ria.ru/20200604/1572424389.html
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максим матюшин, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, союз, роскосмос, цниимаш, байконур (город)

Нейросеть помогла вычислить нештатную ситуацию при пуске ракеты "Союз"

16:57 09.12.2020 (обновлено: 16:59 09.12.2020)
 
© ArianespaceЗапуск ракеты-носителя "Союз" со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео
Запуск ракеты-носителя Союз со спутником ОАЭ Falcon Eye с космодрома Куру. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Arianespace
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Разработанная институтом "Роскосмоса" нейросеть постфактум обнаружила нештатную ситуацию при пуске ракеты "Союз" в 2018 году, которая могла привести к аварии.
Ранее о том, что тот пуск едва не кончился неудачей, в ракетно-космической отрасли не сообщали. Было известно только о последующем аварийном пуске "Союза", при котором экипаж МКС избежал гибели благодаря системе аварийного спасения.
Об этом идет речь в статье начальника Центра управления полетами (входит в ЦНИИмаш) Максима Матюшина и сотрудника Центра Дмитрия Махалова, опубликованной в научном журнале "Пилотируемые полеты в космос".
Согласно статье, в результате использования нейросети для анализа информации, полученной при пуске ракеты-носителя "Союз-2" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09" 10 июля 2018 года, удалось выявить "нештатное отделение блока "В"".
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Блок отошел от центрального недостаточно далеко, чтобы считать ситуацию безопасной.
"Носовая часть блока "В" к моменту открытия сопла бака окислителя проходила в опасной близости от центрального блока ракеты-носителя", - отмечается в статье.
Этот пуск предшествовал аварийному пуску ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" 11 октября того же года. Обе ракеты имеют идентичную компоновку и методику сборки, а также собираются в одном комплексе космодрома Байконур одной и той же бригадой.
"Применение нейросетевого анализа для автоматизированного анализа процесса отделения боковых блоков ракеты-носителя типа "Союз" позволило выявить предвестник случившейся аварии, и внедрение методов искусственного интеллекта, безусловно, позволит избежать аварийных ситуаций в будущем", - говорится в статье.
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Ранее головной научный институт госкорпорации "Роскосмос" ЦНИИмаш сообщил, что разработал нейросеть для выявления нештатных ситуаций при пусках ракет-носителей "Союз". Разрабатывать эту систему ученые начали как раз после аварии "Союза-ФГ" в 2018-м.
Находить отклонения в полете ракеты нейросеть учили по информации шести предыдущих пусков, а начали ее использовать для сопровождения стартующих ракет с 2019 года. Таким образом, нейросеть не могла бы выявить вовремя "предвестник аварии" в июле и помочь избежать аварии ракеты с пилотируемым кораблем в октябре того же года.
Авария в октябре 2018 года при запуске корабля "Союз МС-10" произошла, когда боковой блок первой ступени неправильно отделился от второй ступени ракеты и вскрыл ее бак окислителя. Благодаря штатной работе системы аварийного спасения, экипажу удалось спастись.
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Аварийная комиссия выяснила, что ЧП произошло из-за штока датчика разделения ступеней, который погнули при сборке ракеты на космодроме Байконур. Чтобы не допустить подобного в будущем, по сообщению "Роскосмоса", были приняты меры.
При этом в статье про нейросеть не указывается, проводилось ли расследование причин нештатного отделения блока "В" при пуске "Союза" 10 июля 2018 года.
 
Хочу стать космонавтомМаксим МатюшинМеждународная космическая станция (МКС)Центр управления полетамиКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосЦНИИМАШБайконур (город)
 
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