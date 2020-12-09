https://ria.ru/20201209/nakazanie-1588366645.html

В России могут ужесточить наказание за мелкие взятки

В России могут ужесточить наказание за мелкие взятки

Генпрокурор России Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T11:42

2020-12-09T11:42

2020-12-09T12:02

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают судебный штраф вместо более строгого уголовного наказания."Освобождение коррупционеров, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, от наказания с назначением им судебного штрафа не влечет для них судимости, не образует рецидива, что в дальнейшем дает возможность таким лицам претендовать на должности государственной и муниципальной службы", — сказал Краснов на совещании в среду."Считаю важным проанализировать данную ситуацию, по ее результатам проработать вопрос о внесении изменений в законодательство, ограничивающих применение данной меры уголовно-правового характера для коррупционеров", — добавил он.Генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил ввести дополнительный квалифицирующий признак для небольших взяток, если они сопряжены с вымогательством, сообщает надзорное ведомство."В Генпрокуратуре подготовлен законопроект, предусматривающий в том числе установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества его организованные формы; получение такой взятки, сопряженное с вымогательством", — говорится в релизе по итогам совещания.Согласно статье 291.2 УК России "Мелкое взяточничество", мелкая взятка — не более десяти тысяч рублей. Санкция за такое преступление — до года лишения свободы. Вторая часть этой статьи предполагает до трех лет заключения, если взяточник имеет судимость за аналогичные преступления.Если же дача или получение взятки будет квалифицировано как сопряженное с вымогательством, то это автоматически приведет к ужесточению наказания.Например, часть пятая статьи УК России "Получение взятки" предусматривает увеличение максимального срока заключения с трех до десяти лет, если взятка была получена путем вымогательства.

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588160087.html

https://ria.ru/20201208/korruptsiya-1588262148.html

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игорь краснов, общество