https://ria.ru/20201209/nagrady-1588468272.html

Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам

Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам

Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T17:40

2020-12-09T17:40

2020-12-09T17:40

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе областной администрации.В ноябре региональные власти обратились в медвузы области с просьбой привлечь в медицинские организации области студентов-старшекурсников и ординаторов. На обращение откликнулось 86 человек - 42 студента - старшекурсника и 44 ординатора. В начале декабря они вышли на работу в медучреждения области, 24 из них - в "красную зону". Артамонов поблагодарил молодых врачей за поддержку и самоотверженность."Благодаря их помощи нам удалось значительно стабилизировать ситуацию. Сегодня в инфекционных госпиталях работа упорядочена и жалоб на их работу со стороны пациентов не поступает", – сказал Артамонов.Большинство из новоприбывших специалистов трудятся в различных медучреждениях областного центра – в центральной клинической больнице, онкодиспансере, областной инфекционной больнице. Однако есть и те, кто предпочел уехать в районы области. Артамонов отметил, что региональная власть будет предпринимать все для того, чтобы молодые специалисты остались там жить и работать навсегда."В Липецкой области – дефицит медицинских кадров. Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжили работать в медицинских учреждениях региона", – сказал глава региона. -

https://ria.ru/20201207/konkurs-1587986941.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область