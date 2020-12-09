Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20201209/nagrady-1588468272.html
Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам
Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам
Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:40
2020-12-09T17:40
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588467344_0:79:1000:643_1920x0_80_0_0_e764c4776614a70a234b26ceb96d7d75.jpg
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе областной администрации.В ноябре региональные власти обратились в медвузы области с просьбой привлечь в медицинские организации области студентов-старшекурсников и ординаторов. На обращение откликнулось 86 человек - 42 студента - старшекурсника и 44 ординатора. В начале декабря они вышли на работу в медучреждения области, 24 из них - в "красную зону". Артамонов поблагодарил молодых врачей за поддержку и самоотверженность."Благодаря их помощи нам удалось значительно стабилизировать ситуацию. Сегодня в инфекционных госпиталях работа упорядочена и жалоб на их работу со стороны пациентов не поступает", – сказал Артамонов.Большинство из новоприбывших специалистов трудятся в различных медучреждениях областного центра – в центральной клинической больнице, онкодиспансере, областной инфекционной больнице. Однако есть и те, кто предпочел уехать в районы области. Артамонов отметил, что региональная власть будет предпринимать все для того, чтобы молодые специалисты остались там жить и работать навсегда."В Липецкой области – дефицит медицинских кадров. Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжили работать в медицинских учреждениях региона", – сказал глава региона. -
https://ria.ru/20201207/konkurs-1587986941.html
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588467344_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_56ba16d92364b9428808745798fd55b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов, липецкая область

Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам

17:40 09.12.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В ноябре региональные власти обратились в медвузы области с просьбой привлечь в медицинские организации области студентов-старшекурсников и ординаторов. На обращение откликнулось 86 человек - 42 студента - старшекурсника и 44 ординатора. В начале декабря они вышли на работу в медучреждения области, 24 из них - в "красную зону". Артамонов поблагодарил молодых врачей за поддержку и самоотверженность.
"Благодаря их помощи нам удалось значительно стабилизировать ситуацию. Сегодня в инфекционных госпиталях работа упорядочена и жалоб на их работу со стороны пациентов не поступает", – сказал Артамонов.
Большинство из новоприбывших специалистов трудятся в различных медучреждениях областного центра – в центральной клинической больнице, онкодиспансере, областной инфекционной больнице. Однако есть и те, кто предпочел уехать в районы области. Артамонов отметил, что региональная власть будет предпринимать все для того, чтобы молодые специалисты остались там жить и работать навсегда.
Липецкой области – дефицит медицинских кадров. Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжили работать в медицинских учреждениях региона", – сказал глава региона. -
Мост через реку Воронеж в Липецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 11:49Липецкая область
В Липецкой области выбрали лучших кондитеров
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
Лента новостейМолния