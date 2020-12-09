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Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам
Глава Липецкой области вручил награды молодым медикам
Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T17:40
2020-12-09T17:40
2020-12-09T17:40
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе областной администрации.В ноябре региональные власти обратились в медвузы области с просьбой привлечь в медицинские организации области студентов-старшекурсников и ординаторов. На обращение откликнулось 86 человек - 42 студента - старшекурсника и 44 ординатора. В начале декабря они вышли на работу в медучреждения области, 24 из них - в "красную зону". Артамонов поблагодарил молодых врачей за поддержку и самоотверженность."Благодаря их помощи нам удалось значительно стабилизировать ситуацию. Сегодня в инфекционных госпиталях работа упорядочена и жалоб на их работу со стороны пациентов не поступает", – сказал Артамонов.Большинство из новоприбывших специалистов трудятся в различных медучреждениях областного центра – в центральной клинической больнице, онкодиспансере, областной инфекционной больнице. Однако есть и те, кто предпочел уехать в районы области. Артамонов отметил, что региональная власть будет предпринимать все для того, чтобы молодые специалисты остались там жить и работать навсегда."В Липецкой области – дефицит медицинских кадров. Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжили работать в медицинских учреждениях региона", – сказал глава региона. -
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игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости.
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
наградил 86 молодых медиков и студентов-волонтёров за помощь в решении кадровых проблем в период пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе областной администрации.
В ноябре региональные власти обратились в медвузы области с просьбой привлечь в медицинские организации области студентов-старшекурсников и ординаторов. На обращение откликнулось 86 человек - 42 студента - старшекурсника и 44 ординатора. В начале декабря они вышли на работу в медучреждения области, 24 из них - в "красную зону". Артамонов поблагодарил молодых врачей за поддержку и самоотверженность.
"Благодаря их помощи нам удалось значительно стабилизировать ситуацию. Сегодня в инфекционных госпиталях работа упорядочена и жалоб на их работу со стороны пациентов не поступает", – сказал Артамонов.
Большинство из новоприбывших специалистов трудятся в различных медучреждениях областного центра – в центральной клинической больнице, онкодиспансере, областной инфекционной больнице. Однако есть и те, кто предпочел уехать в районы области. Артамонов отметил, что региональная власть будет предпринимать все для того, чтобы молодые специалисты остались там жить и работать навсегда.
"В Липецкой области
– дефицит медицинских кадров. Мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжили работать в медицинских учреждениях региона", – сказал глава региона. -