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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html
Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"
Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"
Осенняя высадка деревьев в рамках общегородского проекта "Наше дерево" завершилась в Москве, столичные парки украсили более 5 тысяч новых "именных" деревьев,... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T09:30
2020-12-09T09:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Осенняя высадка деревьев в рамках общегородского проекта "Наше дерево" завершилась в Москве, столичные парки украсили более 5 тысяч новых "именных" деревьев, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Проект "Наше дерево", который стартовал весной прошлого года, за короткий срок стал одним из самых популярных у москвичей. Благодаря этой теперь ежегодной акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное "именное" дерево", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в прошлом году по заявкам горожан были высажены 2 тысячи деревьев, осенью этого года - более 5 тысяч на территории 26 парков."В этом году больше всего деревьев в рамках акции высадили в Битцевском лесу - 674, Измайловском парке - 647, Москворецком лесопарке - 498, долине реки Сетунь - 462 и лесопарке Кузьминки-Люблино - 358. Чаще всего москвичи выбирали липу - 2177, остролистный клен - 822, сосну обыкновенную - 718, серебристую иву - 617 и рябину - 511", - отметил он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что со следующего года высадка деревьев в рамках проекта будет проводиться два раза в год - весной и осенью."Заявочная кампания стартовала 1 июля и продлится до 31 декабря, подготовлены места под высадку более 20 тысяч деревьев на территории 23 парков, из них уже забронированы свыше 3 тысяч", - отметил Бирюков.Он напомнил, что в рамках проекта семьи москвичей, в которых дети родились начиная с 1 января 2019 года, могут высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения на официальном портале правительства Москвы, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева для высадки.
https://realty.ria.ru/20201202/park-1587340779.html
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петр бирюков, москва, общество

Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"

09:30 09.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПетровский парк в Москве
Петровский парк в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Осенняя высадка деревьев в рамках общегородского проекта "Наше дерево" завершилась в Москве, столичные парки украсили более 5 тысяч новых "именных" деревьев, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
"Проект "Наше дерево", который стартовал весной прошлого года, за короткий срок стал одним из самых популярных у москвичей. Благодаря этой теперь ежегодной акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное "именное" дерево", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что в прошлом году по заявкам горожан были высажены 2 тысячи деревьев, осенью этого года - более 5 тысяч на территории 26 парков.
"В этом году больше всего деревьев в рамках акции высадили в Битцевском лесу - 674, Измайловском парке - 647, Москворецком лесопарке - 498, долине реки Сетунь - 462 и лесопарке Кузьминки-Люблино - 358. Чаще всего москвичи выбирали липу - 2177, остролистный клен - 822, сосну обыкновенную - 718, серебристую иву - 617 и рябину - 511", - отметил он.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что со следующего года высадка деревьев в рамках проекта будет проводиться два раза в год - весной и осенью.
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"Заявочная кампания стартовала 1 июля и продлится до 31 декабря, подготовлены места под высадку более 20 тысяч деревьев на территории 23 парков, из них уже забронированы свыше 3 тысяч", - отметил Бирюков.
Он напомнил, что в рамках проекта семьи москвичей, в которых дети родились начиная с 1 января 2019 года, могут высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения на официальном портале правительства Москвы, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева для высадки.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваОбщество
 
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