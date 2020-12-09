https://ria.ru/20201209/moskva-1588337445.html

Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"

Более 5 тысяч деревьев высадили в парках Москвы по проекту "Наше дерево"

Осенняя высадка деревьев в рамках общегородского проекта "Наше дерево" завершилась в Москве, столичные парки украсили более 5 тысяч новых "именных" деревьев,... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T09:30

2020-12-09T09:30

2020-12-09T09:30

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585896527_0:529:2701:2048_1920x0_80_0_0_a5ec8bef25246b5a7141dfb34a1e7c48.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Осенняя высадка деревьев в рамках общегородского проекта "Наше дерево" завершилась в Москве, столичные парки украсили более 5 тысяч новых "именных" деревьев, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков."Проект "Наше дерево", который стартовал весной прошлого года, за короткий срок стал одним из самых популярных у москвичей. Благодаря этой теперь ежегодной акции каждый москвич может особо отметить самое счастливое событие в жизни семьи - рождение ребенка, а маленькие жители столицы получают уникальный подарок - собственное "именное" дерево", - рассказал Бирюков.Заммэра подчеркнул, что в прошлом году по заявкам горожан были высажены 2 тысячи деревьев, осенью этого года - более 5 тысяч на территории 26 парков."В этом году больше всего деревьев в рамках акции высадили в Битцевском лесу - 674, Измайловском парке - 647, Москворецком лесопарке - 498, долине реки Сетунь - 462 и лесопарке Кузьминки-Люблино - 358. Чаще всего москвичи выбирали липу - 2177, остролистный клен - 822, сосну обыкновенную - 718, серебристую иву - 617 и рябину - 511", - отметил он.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что со следующего года высадка деревьев в рамках проекта будет проводиться два раза в год - весной и осенью."Заявочная кампания стартовала 1 июля и продлится до 31 декабря, подготовлены места под высадку более 20 тысяч деревьев на территории 23 парков, из них уже забронированы свыше 3 тысяч", - отметил Бирюков.Он напомнил, что в рамках проекта семьи москвичей, в которых дети родились начиная с 1 января 2019 года, могут высадить дерево в парке в честь рождения ребенка. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения на официальном портале правительства Москвы, выбрав на интерактивной карте парк, участок и породу дерева для высадки.

https://realty.ria.ru/20201202/park-1587340779.html

https://realty.ria.ru/20201208/vdnkh-1588179860.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва, общество