https://ria.ru/20201209/mishustin-1588450289.html
Мишустин возьмет под контроль работу по новому поколению микроэлектроники
Мишустин возьмет под контроль работу по новому поколению микроэлектроники
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возьмет под личный контроль всю работу по формированию нового поколения микроэлектроники и созданию электронной компонентной... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T16:36
2020-12-09T16:36
2020-12-09T16:36
михаил мишустин
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возьмет под личный контроль всю работу по формированию нового поколения микроэлектроники и созданию электронной компонентной базы в стране, сообщил президент России Владимир Путин."По поводу нового поколения микроэлектроники и создания электронной компонентной базы - мы тоже много-много раз обсуждали, в течение не одного года. Мы договорились с Михаилом Владимировичем, что он возьмет всю эту работу - а это важнейшее направление и для гражданской, и для оборонной сферы - под свой личный контроль", - сказал Путин на встрече с членами правительства в среду.
https://ria.ru/20201209/mifi-1588177216.html
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михаил мишустин, владимир путин, технологии