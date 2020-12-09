https://ria.ru/20201209/mishustin-1588328191.html

Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"

Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", а также ознакомится с... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T06:00

2020-12-09T06:00

2020-12-09T07:44

российский экспортный центр (рэц)

фонд "росконгресс"

михаил мишустин

москва

европа

азия

экономика

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", а также ознакомится с высокотехнологичными товарами российских экспортеров, сообщает пресс-служба правительства.Также, по информации пресс-службы, глава правительства осмотрит выставку, на которой представлены высокотехнологичные товары и услуги российских экспортеров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности.Форум проводится с 2012 года, он стал площадкой для обсуждения вопросов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж, отметили в кабмине.Очередной экспортный форум состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд Росконгресс. В этом году мероприятие пройдет в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Как отмечают организаторы, дискуссии будут посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.В работе форума примут участие члены правительства, руководители ряда российских регионов, главы профессиональных и общественных объединений, представители бизнеса из стран Европы, Азии и Африки. Как ожидается, в рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

https://ria.ru/20201207/mishustin-1587955645.html

https://ria.ru/20201130/mishustin-1586959589.html

москва

европа

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", михаил мишустин, москва, европа, азия, экономика