Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"
06:00 09.12.2020 (обновлено: 07:44 09.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", а также ознакомится с высокотехнологичными товарами российских экспортеров, сообщает пресс-служба правительства.
"Девятого декабря Михаил Мишустин выступит на пленарной дискуссии "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020", - указано в сообщении.
Также, по информации пресс-службы, глава правительства осмотрит выставку, на которой представлены высокотехнологичные товары и услуги российских экспортеров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности.
Форум проводится с 2012 года, он стал площадкой для обсуждения вопросов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж, отметили в кабмине.
Очередной экспортный форум состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд Росконгресс. В этом году мероприятие пройдет в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.
Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Как отмечают организаторы, дискуссии будут посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.
В работе форума примут участие члены правительства, руководители ряда российских регионов, главы профессиональных и общественных объединений, представители бизнеса из стран Европы, Азии и Африки. Как ожидается, в рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".