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Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"
Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", а также ознакомится с... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:00
2020-12-09T07:44
российский экспортный центр (рэц)
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михаил мишустин
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экономика
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", а также ознакомится с высокотехнологичными товарами российских экспортеров, сообщает пресс-служба правительства.Также, по информации пресс-службы, глава правительства осмотрит выставку, на которой представлены высокотехнологичные товары и услуги российских экспортеров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности.Форум проводится с 2012 года, он стал площадкой для обсуждения вопросов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж, отметили в кабмине.Очередной экспортный форум состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд Росконгресс. В этом году мероприятие пройдет в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Как отмечают организаторы, дискуссии будут посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.В работе форума примут участие члены правительства, руководители ряда российских регионов, главы профессиональных и общественных объединений, представители бизнеса из стран Европы, Азии и Африки. Как ожидается, в рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".
https://ria.ru/20201207/mishustin-1587955645.html
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российский экспортный центр (рэц), фонд "росконгресс", михаил мишустин, москва, европа, азия, экономика

Мишустин выступит на международном экспортном форуме "Сделано в России"

06:00 09.12.2020 (обновлено: 07:44 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду выступит на пленарной сессии международного экспортного форума "Сделано в России", а также ознакомится с высокотехнологичными товарами российских экспортеров, сообщает пресс-служба правительства.
"Девятого декабря Михаил Мишустин выступит на пленарной дискуссии "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" Международного экспортного форума "Сделано в России - 2020", - указано в сообщении.
Также, по информации пресс-службы, глава правительства осмотрит выставку, на которой представлены высокотехнологичные товары и услуги российских экспортеров в сфере медицины, информационных технологий и промышленности.
Форум проводится с 2012 года, он стал площадкой для обсуждения вопросов реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и выработки решений для наращивания поставок российских товаров и услуг за рубеж, отметили в кабмине.
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Очередной экспортный форум состоится в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Организаторами выступают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Фонд Росконгресс. В этом году мероприятие пройдет в новом формате - некоторые участники дискуссий соберутся на площадке в Москве, другие присоединятся по видеосвязи.
Программа форума включает пленарную дискуссию, круглые столы, телемосты с другими странами и российскими регионами. Как отмечают организаторы, дискуссии будут посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений и другим темам. Все мероприятия будут транслировать в режиме онлайн.
В работе форума примут участие члены правительства, руководители ряда российских регионов, главы профессиональных и общественных объединений, представители бизнеса из стран Европы, Азии и Африки. Как ожидается, в рамках форума также пройдет торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".
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Российский экспортный центр (РЭЦ)Фонд "Росконгресс"Михаил МишустинМоскваЕвропаАзияЭкономика
 
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