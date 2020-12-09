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Немецкий министр упала во время дебатов
Немецкий министр упала во время дебатов
Во время очередных дебатов, проводимых в бундестаге, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер споткнулась о ступеньку и упала, сообщил РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:12
2020-12-09T19:12
2020-12-09T20:06
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германия
происшествия
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время очередных дебатов, проводимых в бундестаге, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер споткнулась о ступеньку и упала, сообщил Bild.Политик подвернула лодыжку и потеряла очки. На помощь ей сразу же бросились остальные участники дебатов. Инцидент обошелся без серьезных последствий. "Лишь небольшой испуг, куда больнее было слушать речь Анналены Бербок (лидер экологической партии Германии. — Прим. ред.)", — пошутила она. По словам Клекнер, она упала из-за запотевших от защитной маски очков.
https://ria.ru/20181003/1529924776.html
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бундестаг германии, германия, происшествия, в мире