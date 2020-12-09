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Немецкий министр упала во время дебатов
Немецкий министр упала во время дебатов
Во время очередных дебатов, проводимых в бундестаге, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер споткнулась о ступеньку и упала, сообщил РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T19:12
2020-12-09T20:06
бундестаг германии
германия
происшествия
в мире
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время очередных дебатов, проводимых в бундестаге, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер споткнулась о ступеньку и упала, сообщил Bild.Политик подвернула лодыжку и потеряла очки. На помощь ей сразу же бросились остальные участники дебатов. Инцидент обошелся без серьезных последствий. "Лишь небольшой испуг, куда больнее было слушать речь Анналены Бербок (лидер экологической партии Германии. — Прим. ред.)", — пошутила она. По словам Клекнер, она упала из-за запотевших от защитной маски очков.
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бундестаг германии, германия, происшествия, в мире

Немецкий министр упала во время дебатов

19:12 09.12.2020 (обновлено: 20:06 09.12.2020)
 
© AFP 2020 / Tobias SchwarzЮлия Клёкнер перед началом заседания в Бундестаге
Юлия Клёкнер перед началом заседания в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© AFP 2020 / Tobias Schwarz
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Во время очередных дебатов, проводимых в бундестаге, министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Юлия Клекнер споткнулась о ступеньку и упала, сообщил Bild.
Политик подвернула лодыжку и потеряла очки. На помощь ей сразу же бросились остальные участники дебатов. Инцидент обошелся без серьезных последствий.
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"Лишь небольшой испуг, куда больнее было слушать речь Анналены Бербок (лидер экологической партии Германии. — Прим. ред.)", — пошутила она.
По словам Клекнер, она упала из-за запотевших от защитной маски очков.
 
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