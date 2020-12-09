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Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят
Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят
Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:24
2020-12-09T14:28
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, в настоящее время он проходит необходимые юридические процедуры, уточнили в пресс-службе.Одновременно с этим министерство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования."В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - пояснили в пресс-службе.
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят

14:24 09.12.2020 (обновлено: 14:28 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКабина беспилотного автомобиля "Яндекс"
Кабина беспилотного автомобиля Яндекс - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Министерством здравоохранения РФ с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей", - говорится в сообщении.
Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, в настоящее время он проходит необходимые юридические процедуры, уточнили в пресс-службе.
Одновременно с этим министерство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.
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"В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - пояснили в пресс-службе.
 
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