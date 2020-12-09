https://ria.ru/20201209/medosvidetelstvovanie-1588417762.html

Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят

Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят

Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T14:24

2020-12-09T14:24

2020-12-09T14:28

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, в настоящее время он проходит необходимые юридические процедуры, уточнили в пресс-службе.Одновременно с этим министерство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования."В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201208/prava-1588207716.html

россия

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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество