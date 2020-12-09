https://ria.ru/20201209/medosvidetelstvovanie-1588417762.html
Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят
Действующий порядок медосвидетельствования водителей продлят
Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T14:24
2020-12-09T14:24
2020-12-09T14:28
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152320/64/1523206493_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_c14e849ccdd64e4cbff3b767d40b4591.jpg
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, в настоящее время он проходит необходимые юридические процедуры, уточнили в пресс-службе.Одновременно с этим министерство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования."В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201208/prava-1588207716.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152320/64/1523206493_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa9e10ef9451a554881e99e55501eee0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Минздрав России
принял решение продлить действующий порядок медосвидетельствования водителей до 1 января 2022 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РФ.
"Министерством здравоохранения РФ с учетом поступающих обращений от гражданского общества принято решение продлить до 1 января 2022 года действующий порядок медицинского освидетельствования водителей", - говорится в сообщении.
Минздрав подготовил соответствующий проект приказа, в настоящее время он проходит необходимые юридические процедуры, уточнили в пресс-службе.
Одновременно с этим министерство продолжит работу по совершенствованию вопросов медицинского освидетельствования.
"В частности, планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики, например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования", - пояснили в пресс-службе.