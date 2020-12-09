https://ria.ru/20201209/mediki-1588352745.html

Спикер Воронежской облдумы наградил медиков, борющихся с COVID-19

Спикер Воронежской облдумы наградил медиков, борющихся с COVID-19

Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов на вручении премии "Лидер года – 2020" наградил двух медиков, работающих с больными коронавирусной... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:50

2020-12-09T10:50

2020-12-09T11:44

воронежская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир нетесов

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здоровье - общество

воронежская областная дума

общество

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ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов на вручении премии "Лидер года – 2020" наградил двух медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией пациентами, сообщает заксобрание.Конкурс "Лидер года" в Воронежской области проводится с 2009 года. Впервые за всю историю премии награды в номинации "Доверие" получили сразу восемь жителей региона – это люди, работающие в так называемых "красных зонах", и те, кто участвует в создании инфраструктуры для диагностики и лечения COVID-19.Торжественная церемония чествования победителей прошла 8 декабря в правительстве Воронежской области. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов вручил награды в номинации "Доверие" фельдшеру скорой медицинской помощи Александру Грищенко и врачу общей практики Галине Бугаковой."В эти дни мы еще раз убедились в том, что медицина – это не просто профессия, не просто работа, а клятва Гиппократа – не просто слова. Сегодня мы говорим о тех людях, кто 24 часа в сутки находится на передовой борьбы с пандемией, в том числе в "красной зоне". На чьи плечи легли запредельные физические, нервные и моральные нагрузки. Это мужественные и чрезвычайно ответственные люди. Настоящие герои нашего времени", – сказал Нетёсов, обращаясь к медработникам.Председатель облдумы также поблагодарил всех номинантов премии за вклад в развитие региона.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/izbirateli-1586970529.html

https://ria.ru/20201202/pomosch-1587395764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир нетесов, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская областная дума, общество