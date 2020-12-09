Спикер Воронежской облдумы наградил медиков, борющихся с COVID-19
10:50 09.12.2020 (обновлено: 11:44 09.12.2020)
© Фото : предоставлено пресс службой Воронежской облдумыСпикер Воронежской облдумы наградил медиков, борющихся с COVID-19
© Фото : предоставлено пресс службой Воронежской облдумы
ВОРОНЕЖ, 9 дек - РИА Новости. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов на вручении премии "Лидер года – 2020" наградил двух медиков, работающих с больными коронавирусной инфекцией пациентами, сообщает заксобрание.
Конкурс "Лидер года" в Воронежской области проводится с 2009 года. Впервые за всю историю премии награды в номинации "Доверие" получили сразу восемь жителей региона – это люди, работающие в так называемых "красных зонах", и те, кто участвует в создании инфраструктуры для диагностики и лечения COVID-19.
Торжественная церемония чествования победителей прошла 8 декабря в правительстве Воронежской области. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов вручил награды в номинации "Доверие" фельдшеру скорой медицинской помощи Александру Грищенко и врачу общей практики Галине Бугаковой.
"В эти дни мы еще раз убедились в том, что медицина – это не просто профессия, не просто работа, а клятва Гиппократа – не просто слова. Сегодня мы говорим о тех людях, кто 24 часа в сутки находится на передовой борьбы с пандемией, в том числе в "красной зоне". На чьи плечи легли запредельные физические, нервные и моральные нагрузки. Это мужественные и чрезвычайно ответственные люди. Настоящие герои нашего времени", – сказал Нетёсов, обращаясь к медработникам.
Председатель облдумы также поблагодарил всех номинантов премии за вклад в развитие региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.