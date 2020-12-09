https://ria.ru/20201209/med-1588252090.html

На марокканском рынке появится мед из Башкирии

На марокканском рынке появится мед из Башкирии

До конца 2020 года мед из Башкирии впервые попадет на прилавки магазинов Королевства Марокко. В стране очень любят мед. Спрос на продукт высок и постоянно... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

2020-12-09T08:00

хорошие новости

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республика башкортостан

марокко

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. До конца 2020 года мед из Башкирии впервые попадет на прилавки магазинов Королевства Марокко. В стране очень любят мед. Спрос на продукт высок и постоянно растет. О том, зачем марокканцам российский мед, какие цели ставят перед собой производители продукта и сколько иностранных государств уже удалось завоевать башкирским пчеловодам, рассказали РИА Новости эксперты отрасли.До настоящего времени в Марокко поставляли мед со всего мира, но только не из России, рассказал один из региональных производителей. Однако после того, как удалось выйти на Центр поддержки экспорта через Торговое представительство Марокко, ситуация изменилась."Им понравилось качество, им понравилась цена, и теперь они хотят попробовать работать с нами. Мы отправили наши самые ходовые сорта, те, которые всегда есть у нас в наличии, с которыми не будет перебоев в поставках. Эксклюзивные сорта мы не отправляли, отправляли обычные – цветочный мед, разнотравный мед и гречишный", – рассказал РИА Новости один из производителей продукта из Башкирии.Мед в республике добывается в больших количествах, и с его реализацией часто возникают проблемы. Несмотря на то что договоренность о поставках меда существует уже со многими странами (Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Иордания, США, Канада, Польша, Япония, Китай), отлаженные поставки в Марокко позволят пчеловодам успешно реализовывать продукцию. Кроме того, это еще один шаг к тому, чтобы зарекомендовать башкирский мед во всем мире.Несмотря на все существующие сложности, связанные с реализацией и транспортировкой меда, местные власти активно поддерживают производителей. По словам Павла Самойлина, заведующего отделом по освещению деятельности органов государственной власти республики, существует много программ поддержки пчеловодов. Кроме того, республика выиграла право принимать на своей территории международный форум пчеловодов "Апимондия" в 2022 году.В торгпредстве отметили, что стороны рассчитывают на долгосрочное взаимовыгодное партнерство. Кроме того, учитывая тесные связи королевства и стран Западной Африки, существует вероятность открытия для России рынков соседних государств.

https://ria.ru/20201012/ekoposuda-1579165651.html

республика башкортостан

марокко

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хорошие новости, республика башкортостан, марокко