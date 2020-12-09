https://ria.ru/20201209/mchs-1588511972.html
В МЧС разъяснили запрет разводить костры на дачных участках
В МЧС разъяснили запрет разводить костры на дачных участках
В МЧС в комментарии "Российской газете" разъяснили, можно ли разводить огонь на дачных участках. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T22:13
2020-12-09T22:13
2020-12-09T23:43
в россии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В МЧС в комментарии "Российской газете" разъяснили, можно ли разводить огонь на дачных участках.Как пишет газета, с 1 января в России вступают в силу новые правила противопожарного режима. Некоторые СМИ отмечали, что на территории частных домов запретят сжигать мусор и разводить костры. Как уточнили в ведомстве, теперь разведение огня в несгораемых емкостях будет разрешено только на расстоянии не менее пяти метров от придворовых построек. При этом новые правила не запрещают разводить костры в мангалах и прочих несгораемых емкостях, предназначенных для приготовления пищи.
https://ria.ru/20200409/1569801213.html
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в россии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество