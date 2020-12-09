https://ria.ru/20201209/malchik-1588347754.html

В Кирове ищут мальчика, спрятанного отцом от матери

В Кирове ищут мальчика, спрятанного отцом от матери

Судебные приставы в Кировской области ищут шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери, мальчик нуждается в наблюдении врачей, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:27

2020-12-09T10:27

2020-12-09T10:27

владимир шабардин (омбудсмен)

кировская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Судебные приставы в Кировской области ищут шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери, мальчик нуждается в наблюдении врачей, сообщается на сайте регионального управления ведомства.По данным УФССП по Кировской области, в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова шестилетний мальчик проживал со своей матерью, однако в конце ноября отец мальчика после свидания с ним не вернул ребенка матери и скрывает его местонахождение.Приставы обратились к жителям региона с просьбой сообщить информацию о возможном месте нахождения мальчика.По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, отец мальчика в последнее время воспитанием и уходом за ребенком не занимался. Как сообщила мать мальчика, эти обязанности им поручены неустановленному лицу. "Мы обращаемся непосредственно к человеку, который в настоящее время присматривает за мальчиком, и просим безотлагательно сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача", - сказал Шабардин.

https://ria.ru/20201206/pozhar-1587873080.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир шабардин (омбудсмен), кировская область, происшествия