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В Кирове ищут мальчика, спрятанного отцом от матери
В Кирове ищут мальчика, спрятанного отцом от матери
Судебные приставы в Кировской области ищут шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери, мальчик нуждается в наблюдении врачей, сообщается на сайте... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:27
2020-12-09T10:27
владимир шабардин (омбудсмен)
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Судебные приставы в Кировской области ищут шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери, мальчик нуждается в наблюдении врачей, сообщается на сайте регионального управления ведомства.По данным УФССП по Кировской области, в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова шестилетний мальчик проживал со своей матерью, однако в конце ноября отец мальчика после свидания с ним не вернул ребенка матери и скрывает его местонахождение.Приставы обратились к жителям региона с просьбой сообщить информацию о возможном месте нахождения мальчика.По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, отец мальчика в последнее время воспитанием и уходом за ребенком не занимался. Как сообщила мать мальчика, эти обязанности им поручены неустановленному лицу. "Мы обращаемся непосредственно к человеку, который в настоящее время присматривает за мальчиком, и просим безотлагательно сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача", - сказал Шабардин.
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владимир шабардин (омбудсмен), кировская область, происшествия

В Кирове ищут мальчика, спрятанного отцом от матери

10:27 09.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Судебные приставы в Кировской области ищут шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери, мальчик нуждается в наблюдении врачей, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
По данным УФССП по Кировской области, в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова шестилетний мальчик проживал со своей матерью, однако в конце ноября отец мальчика после свидания с ним не вернул ребенка матери и скрывает его местонахождение.
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"В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно. Есть основания полагать, что ребенка укрывает неустановленное лицо, возможно, в съемной квартире, доме", - говорится в сообщении.
Приставы обратились к жителям региона с просьбой сообщить информацию о возможном месте нахождения мальчика.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, отец мальчика в последнее время воспитанием и уходом за ребенком не занимался. Как сообщила мать мальчика, эти обязанности им поручены неустановленному лицу. "Мы обращаемся непосредственно к человеку, который в настоящее время присматривает за мальчиком, и просим безотлагательно сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача", - сказал Шабардин.
 
Владимир Шабардин (омбудсмен)Кировская областьПроисшествия
 
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