В Кирове ищут мальчика, спрятанного отцом от матери
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Судебные приставы в Кировской области ищут шестилетнего ребенка, которого отец увез от матери, мальчик нуждается в наблюдении врачей, сообщается на сайте регионального управления ведомства.
По данным УФССП по Кировской области, в соответствии с решением Ленинского районного суда города Кирова шестилетний мальчик проживал со своей матерью, однако в конце ноября отец мальчика после свидания с ним не вернул ребенка матери и скрывает его местонахождение.
"В настоящее время местонахождение ребенка неизвестно. Есть основания полагать, что ребенка укрывает неустановленное лицо, возможно, в съемной квартире, доме", - говорится в сообщении.
Приставы обратились к жителям региона с просьбой сообщить информацию о возможном месте нахождения мальчика.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина, отец мальчика в последнее время воспитанием и уходом за ребенком не занимался. Как сообщила мать мальчика, эти обязанности им поручены неустановленному лицу. "Мы обращаемся непосредственно к человеку, который в настоящее время присматривает за мальчиком, и просим безотлагательно сообщить в органы полиции или службу судебных приставов о местонахождении ребенка. Мальчик имеет хроническое заболевание и нуждается в наблюдении врача", - сказал Шабардин.