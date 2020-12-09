https://ria.ru/20201209/lesoruby-1588345460.html

На Кубани вынесли приговор группе "черных лесорубов"

На Кубани вынесли приговор группе "черных лесорубов"

Тринадцать "черных лесорубов" осуждены в Туапсе за незаконные вырубки в Джубгском лесничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T10:15

2020-12-09T10:15

2020-12-09T12:13

россия

краснодарский краевой суд

туапсе

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Тринадцать "черных лесорубов" осуждены в Туапсе за незаконные вырубки в Джубгском лесничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Отмечается, что участники группы распределили роли, применяли спецтехнику, а для конспирации использовали специальную терминологию, чтобы скрыть следы своей деятельности, они производили вырубку в непосредственной близости от участков, предназначенных для лесозаготовки. Всего было незаконно вырублено более 200 деревьев, Российской Федерации нанесён ущерб на сумму более 40 миллионов рублей, добавляется в релизе. По данным пресс-службы, эта деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБПо данным органов прокуратуры Краснодарского края, которая поддерживала обвинение в суде, четверо из 13 осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При этом один из них уже был осужден за незаконную рубку леса, остальные трое – за взятку, кражу и хранение оружия. Они получили более строгое наказание в связи с рецидивом.Подсудимых взяли под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html

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россия, краснодарский краевой суд, туапсе, происшествия