На Кубани вынесли приговор группе "черных лесорубов"
10:15 09.12.2020 (обновлено: 12:13 09.12.2020)
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Тринадцать "черных лесорубов" осуждены в Туапсе за незаконные вырубки в Джубгском лесничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"В Туапсе осуждены 13 человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса... Установлено, что... подсудимые, действуя в составе организованной группы под руководством жителя Туапсинского района... не имея разрешительных документов на вырубку деревьев, произвели незаконную рубку лесных насаждений на территории Джубгского лесничества - филиала ГКУ КК "Комитет по лесу" в защитных и особо защитных лесах в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники группы распределили роли, применяли спецтехнику, а для конспирации использовали специальную терминологию, чтобы скрыть следы своей деятельности, они производили вырубку в непосредственной близости от участков, предназначенных для лесозаготовки. Всего было незаконно вырублено более 200 деревьев, Российской Федерации нанесён ущерб на сумму более 40 миллионов рублей, добавляется в релизе. По данным пресс-службы, эта деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ
"Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Исходя из роли каждого из подсудимых в совершенных ими групповых преступлениях, им назначено наказание от 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. Также судом удовлетворены иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями на общую сумму 40 442 454 рубля", - информирует краевой суд.
По данным органов прокуратуры Краснодарского края, которая поддерживала обвинение в суде, четверо из 13 осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При этом один из них уже был осужден за незаконную рубку леса, остальные трое – за взятку, кражу и хранение оружия. Они получили более строгое наказание в связи с рецидивом.
Подсудимых взяли под стражу в зале суда.