Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201209/lesoruby-1588345460.html
На Кубани вынесли приговор группе "черных лесорубов"
На Кубани вынесли приговор группе "черных лесорубов"
Тринадцать "черных лесорубов" осуждены в Туапсе за незаконные вырубки в Джубгском лесничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T10:15
2020-12-09T12:13
россия
краснодарский краевой суд
туапсе
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:197:2756:1747_1920x0_80_0_0_bbef288ec68941f48952c9fd0e8f91c3.jpg
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Тринадцать "черных лесорубов" осуждены в Туапсе за незаконные вырубки в Джубгском лесничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.Отмечается, что участники группы распределили роли, применяли спецтехнику, а для конспирации использовали специальную терминологию, чтобы скрыть следы своей деятельности, они производили вырубку в непосредственной близости от участков, предназначенных для лесозаготовки. Всего было незаконно вырублено более 200 деревьев, Российской Федерации нанесён ущерб на сумму более 40 миллионов рублей, добавляется в релизе. По данным пресс-службы, эта деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБПо данным органов прокуратуры Краснодарского края, которая поддерживала обвинение в суде, четверо из 13 осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При этом один из них уже был осужден за незаконную рубку леса, остальные трое – за взятку, кражу и хранение оружия. Они получили более строгое наказание в связи с рецидивом.Подсудимых взяли под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html
россия
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_03c0ad4945484a75f103a306fa892700.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский краевой суд, туапсе, происшествия

На Кубани вынесли приговор группе "черных лесорубов"

10:15 09.12.2020 (обновлено: 12:13 09.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи. Архивное фото
Кресло судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 9 дек - РИА Новости. Тринадцать "черных лесорубов" осуждены в Туапсе за незаконные вырубки в Джубгском лесничестве, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
"В Туапсе осуждены 13 человек, занимавшихся незаконной вырубкой леса... Установлено, что... подсудимые, действуя в составе организованной группы под руководством жителя Туапсинского района... не имея разрешительных документов на вырубку деревьев, произвели незаконную рубку лесных насаждений на территории Джубгского лесничества - филиала ГКУ КК "Комитет по лесу" в защитных и особо защитных лесах в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Стационарный пост ДПС Успенский на дороге Р-217 Кавказ - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Вчера, 09:15
На Кубани банда полицейских за четыре года собрала взятки на 54 миллиона
Отмечается, что участники группы распределили роли, применяли спецтехнику, а для конспирации использовали специальную терминологию, чтобы скрыть следы своей деятельности, они производили вырубку в непосредственной близости от участков, предназначенных для лесозаготовки. Всего было незаконно вырублено более 200 деревьев, Российской Федерации нанесён ущерб на сумму более 40 миллионов рублей, добавляется в релизе. По данным пресс-службы, эта деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ
"Суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых. Исходя из роли каждого из подсудимых в совершенных ими групповых преступлениях, им назначено наказание от 6 месяцев до 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. Также судом удовлетворены иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями на общую сумму 40 442 454 рубля", - информирует краевой суд.
По данным органов прокуратуры Краснодарского края, которая поддерживала обвинение в суде, четверо из 13 осужденных ранее уже привлекались к уголовной ответственности. При этом один из них уже был осужден за незаконную рубку леса, остальные трое – за взятку, кражу и хранение оружия. Они получили более строгое наказание в связи с рецидивом.
Подсудимых взяли под стражу в зале суда.
 
РоссияКраснодарский краевой судТуапсеПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06На парковке ТЦ в Подмосковье мужчина повредил топором 12 автомобилей
09:04В Москве 5820 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:03Мишустин поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
09:00Ученые разработали рецепты шоколада и кексов для здоровья и долголетия
08:53В России провели более 81 миллиона тестов на коронавирус
08:51Эксперты ВОЗ прибыли в Индию, где произошла вспышка неизвестной болезни
08:49В Новосибирске опровергли данные об отключении кислорода в больнице
08:48Судно для укладки труб "Северного потока — 2" приблизилось к месту работ
08:47Названы самые вредные для мозга продукты
08:46Взрыв космического корабля Илона Маска во время испытаний сняли на видео
08:34В Ульяновской области 31 декабря объявили выходным для госслужащих
08:30Путин заявил, что RT доверяют десятки миллионов людей по всему миру
08:22Шойгу поздравил телеканал RT с пятнадцатилетием
08:18Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
08:15В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ
08:08Телеканал RT отмечает 15 лет в эфире
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
08:05Силовики пришли с проверкой в мэрию Красноярска
08:01Facebook прокомментировал антимонопольные иски к компании в США
08:00Солитонный лазер из России ускорит развитие фотонной техники
Лента новостейМолния