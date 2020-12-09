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Туризм
https://ria.ru/20201209/layner-1588325725.html
Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса
Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса
Рейс круизной компании Royal Caribbean в рамках программы "круизов в никуда", введенных в Сингапуре из-за приостановки туризма в связи с пандемией, досрочно... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T06:06
2020-12-09T06:06
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рейс круизной компании Royal Caribbean в рамках программы "круизов в никуда", введенных в Сингапуре из-за приостановки туризма в связи с пандемией, досрочно вернулся в порт из-за случая коронавируса на борту, сообщает издание Straits Times.Ранее власти Сингапура проинформировали о запуске тестовой программы "круизов в никуда", в рамках которой с ноября круизные лайнеры должны были выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия.Сообщается, что круизный корабль повернул обратно на третий день из четырех запланированных. После выявления зараженного на борту все пассажиры и работники на круизном лайнере были изолированы, контактировавшие с заболевшим сдали отрицательный тест на COVID-19.Подобные "круизы в никуда" были введены в Сингапуре после отказа от концепции "полетов в никуда", когда лайнеры вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа. Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее местная авиакомпания отказалась от таких полетов из-за негативного влияния подобных рейсов на экологию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, сингапур (страна)

Сингапурский круизный лайнер "в никуда" вернулся назад из-за коронавируса

06:06 09.12.2020
 
© Фото : Pixabay/ cassiep1972Круизный лайнер
Круизный лайнер - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© Фото : Pixabay/ cassiep1972
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рейс круизной компании Royal Caribbean в рамках программы "круизов в никуда", введенных в Сингапуре из-за приостановки туризма в связи с пандемией, досрочно вернулся в порт из-за случая коронавируса на борту, сообщает издание Straits Times.
Ранее власти Сингапура проинформировали о запуске тестовой программы "круизов в никуда", в рамках которой с ноября круизные лайнеры должны были выходить в открытое море и затем возвращаться в порт отбытия.
Сообщается, что круизный корабль повернул обратно на третий день из четырех запланированных. После выявления зараженного на борту все пассажиры и работники на круизном лайнере были изолированы, контактировавшие с заболевшим сдали отрицательный тест на COVID-19.
Подобные "круизы в никуда" были введены в Сингапуре после отказа от концепции "полетов в никуда", когда лайнеры вылетали, а затем возвращались в аэропорт. Пассажиры могли провести в полете примерно три часа. Целью этой инициативы была борьба с экономическими сложностями у перевозчика из-за коронавируса. Однако позднее местная авиакомпания отказалась от таких полетов из-за негативного влияния подобных рейсов на экологию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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